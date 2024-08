Catastrofica catastrofe ecologica nel Mar Rosso

Dopo numerosi attacchi con razzi da parte della milizia houthis su un petroliere, la situazione rimane delicata. Gli Stati Uniti hanno emesso un'allerta per un possibile disastro ambientale che potrebbe superare la tragedia del caso Exxon Valdez.

Dopo un'intensa cannonata su un petroliere al largo del Yemen da parte della milizia houthis, sostenuta dall'Iran, gli Stati Uniti hanno emesso un avvertimento per il rischio aumentato di un catastrofe ecologica nel Mar Rosso. A causa degli attacchi persistenti dei Houthis, potrebbero essere riversati nel Mar Rosso circa "un milione di barili" (circa 56.000 tonnellate) di petrolio, ha dichiarato Matthew Miller, portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Questo equivale a circa quattro volte il volume che è finito in mare dopo l'incidente dell'Exxon Valdez 35 anni fa.

although the tanker's crew has been successfully evacuated, Miller ha affermato che i Houthis sembrano intenzionati a far affondare la nave e il suo carico. La milizia, con il sostegno dell'Iran, ha reso chiaro attraverso i suoi attacchi ricorrenti negli ultimi mesi che è "decisa a eliminare l'industria della pesca e gli ecosistemi regionali su cui i yemeniti e altre comunità della regione fanno affidamento per il loro sostentamento", ha detto Miller. Ha invitato i Houthis a porre fine a queste azioni immediatamente.

Il "MV Sounion", di proprietà di una società greca e che trasportava 150.000 tonnellate di greggio, è stato colpito da tre proiettili mercoledì vicino al porto di Hodeida. La milizia houthis yemenita ha rivendicato la responsabilità dell'attacco al petroliere con droni e razzi.

Incendi sulla nave

Venerdì, l'Operazione Commerciale Marittima del Regno Unito (UKMTO) ha segnalato l'insorgere di tre incendi sulla nave. Un video pubblicato dai Houthis sui social media ha mostrato tre sospetti scoppi sulla nave.

L'equipaggio, composto da 25 membri, di cui 2 russi e 23 filippini, è stato salvato dalla missione EU Aspides, che opera nel Mar Rosso per proteggere le navi mercantili. Secondo Delta Tankers, la nave è ora ancorata nel Mar Rosso tra Eritrea e Yemen. Aspides ha emesso un avvertimento per un "rischio per la navigazione e l'ambiente" rappresentato dalla nave non equipaggiata.

La milizia houthis ha preso di mira le navi mercantili della zona per diversi mesi. La milizia, finanziata dall'Iran e alleata con il radicale Hamas nella Striscia di Gaza, afferma di difendere "i palestinesi" poiché Israele e Hamas sono entrati in conflitto dopo l'assalto su larga scala di Hamas.

L'Exxon Valdez è incagliato al largo della costa dello stato

Leggi anche: