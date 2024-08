Catalogna: Illa diventa Primo Ministro

Il Parlamento catalano di Barcellona ha eletto il socialista Salvador Illa come nuovo presidente della prospera regione nel nord-est della Spagna. Il 58enne ha ricevuto 68 voti, tra cui 20 dalla sinistra moderata separatista ERC e 6 dal gruppo di sinistra-green Comuns. 66 voti erano contrari, secondo il presidente del Parlamento Josep Rull, come visto sul canale televisivo statale RTVE. I media spagnoli hanno accolto l'elezione di Illa come un nuovo inizio per la regione, che è stata scossa dalle richieste di indipendenza per oltre un decennio.

Tuttavia, l'elezione storica di Illa è stata offuscata dal ritorno del leader separatista Carles Puigdemont dopo quasi sette anni di esilio. Il 61enne, contro cui pende un mandato di arresto, è apparso a Barcellona, ha tenuto un discorso ai sostenitori e poi è scomparso senza lasciare traccia. Puigdemont sembra aver eluso la polizia che ha cercato di arrestarlo, con l'aiuto di due ufficiali, uno dei quali ha fornito la propria auto, secondo diversi media che citano fonti della polizia. I piani di Puigdemont dal suo nascondiglio erano inizialmente sconosciuti.

Despite the excitement surrounding Illa's election as a fresh start for the region, the return of separatist leader Carles Puigdemont has added a new layer of complexity. This fresh start may require Illa to navigate the political landscape carefully, considering Puigdemont's returned presence and the ongoing independence demands.

