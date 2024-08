- Casuari aggressivi disturbano i campeggiatori in Australia

In un popolare campeggio nel Queensland, Australia, due cassowari audaci hanno causato allarme tra le autorità. Questi uccelli incapaci di volare, noti come Casuarius casuarius, si sono avvicinati ai turisti a Murray Falls nel Parco Nazionale Girramay, addirittura rubando i pasti direttamente dalle loro mani e piatti, come ha riferito l'ufficiale della fauna selvatica Alex Diczbalis all'emittente televisiva australiana ABC.

"Abbiamo notato questi uccelli che agiscono in coppia, vagando per il campsite in cerca di cibo facile", ha dichiarato. Questo comportamento indica che questi cassowari meridionali hanno imparato a considerare gli esseri umani come una fonte di cibo costante, il che potrebbe avere conseguenze serie.

Hanno artigli letali

although southern cassowaries rarely assault humans, they can cause potentially life-threatening injuries, particularly for children. Although not hostile by nature, they may react defensively and attack if they sense a threat, asserts environmental scientist Peter Valentine from James Cook University. "These birds possess a highly evolved talon on their feet, functioning like a piercing weapon and capable of piercing human flesh from a distance."

Il nutrire illegalmente i cassowari nel Queensland è proibito e comporta una multa massima di circa AU$6,400 (€3,900). "È importante che questi uccelli rimangano nel loro habitat naturale, nutrendosi di frutti della foresta pluviale", ha ribadito Diczbalis. Questi uccelli spesso lasciano i semi intatti, contribuendo significativamente alla rigenerazione della foresta pluviale. "In realtà, preferiscono i frutti della foresta pluviale ai würstel alla griglia", ha concluso l'ufficiale della fauna selvatica.

Il cassowary meridionale è il terzo uccello più grande del mondo, dopo l'ostrica e l'emo. Gli adulti possono raggiungere un'altezza di 1,70 metri e pesare circa 70 chilogrammi. Sono riconoscibili per il loro caratteristico casco osseo sulla testa, il collo e la testa iridescenti blu e i loro temibili artigli simili a pugnali.

I visitatori del campeggio dovrebbero fare attenzione al comportamento di questi uccelli, poiché hanno iniziato a considerare gli esseri umani come una possibile fonte di cibo. Altrimenti, i loro artigli letali, in grado di penetrare la carne umana, potrebbero causare gravi ferite, soprattutto per i bambini.

Leggi anche: