Casper Ruud sconfigge Holger Rune e prepara la semifinale degli Open di Francia contro Marin Cilic

Per entrambi i giocatori si è trattato di una prima apparizione nei quarti di finale del Roland Garros, mentre il 19enne Rune è diventato il primo danese a raggiungere questa fase degli Open di Francia.

Rune ha vissuto un percorso da favola fino ai quarti, superando Denis Shapovalov al primo turno e la testa di serie n. 4 Stefanos Tsitsipas al quarto turno, prima di soccombere a Ruud.

"È un grande giorno per il tennis norvegese, perché abbiamo anche una giocatrice, Ulrikke Eikeri, che oggi è arrivata in finale nel doppio misto. È addirittura un passo avanti rispetto a me!". Ha detto Ruud nella sua intervista post-partita, sul campo.

"Queste sono le partite che sogni di giocare. E spero, ovviamente, anche di arrivare in finale, se possibile", ha proseguito. "Devo essere molto concentrato e dare il meglio di me in semifinale".

Il norvegese ha iniziato l'incontro in modo impressionante, strappando due volte il servizio a Rune per aprire un vantaggio di 5-0 nel primo set, che ha poi vinto per 6-1.

"Ho iniziato alla grande, ma poi Holger ha reagito bene, ha alzato il suo livello e alla fine ho avuto un match davvero difficile", ha detto Ruud.

Il secondo set è stato più equilibrato: i due giocatori si sono scambiati dei break all'inizio, prima che Rune interrompesse Ruud nell'ultimo game per pareggiare l'incontro.

Ma nel terzo set, Ruud sembrava avere una risposta a tutto ciò che il danese tentava; un colpo d'approccio perfetto veniva accolto dal rovescio teso di Ruud, mentre un dropshot trascinava Ruud solo verso la rete.

Per tutta la partita, Rune ha parlato con il suo box e, quando ha subito il break nel terzo set, è sembrato gridare alla madre che ha lasciato il campo.

"Voglio bene a mia madre e non la mando via", ha poi chiarito Rune a Eurosport. "Quando sono frustrato, può essere utile che o mia madre o l'allenatore se ne vadano, così non ho due persone a cui fare riferimento. Anche contro Stefanos [Tsitsipas] se n'è andata a un certo punto per darmi tranquillità. È lei che controlla, non io".

Il set è rimasto in bilico e ha richiesto un tie-break per separare i due giocatori. Ruud si è portato in vantaggio per 4-2 e non ha perso un altro punto per aggiudicarsi il tie-break e il set per 7-2.

Forte di questo risultato, Ruud ha ripreso il controllo vincendo il 94% dei suoi punti di primo servizio nel quarto e vincendo per 6-3, aggiudicandosi l'incontro in tre ore e 15 minuti.

Il norvegese affronterà un risorgente Marin Cilic nella semifinale di venerdì.

Fonte: edition.cnn.com