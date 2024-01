Casper Ruud: La testa di serie n. 2 è stata eliminata dagli Australian Open dall'americano Jenson Brooksby

Ruud, che ha raggiunto le finali degli Open di Francia e degli US Open nel 2022, ha salvato tre match point e ha rimontato da 2-5 nel terzo set per portare la partita al quarto, ma il ventiduenne Brooksy non si è fatto pregare.

La vittoria dell'americano significa che le prime due teste di serie del tabellone maschile sono state eliminate dopo che Rafael Nadal ha perso contro Mackenzie McDonald mercoledì.

L'uscita di scena delle due teste di serie prima del terzo turno è il primo evento di singolare maschile del Grande Slam che si verifica dagli Australian Open del 2002, quando la testa di serie n. 1 Lleyton Hewitt e la testa di serie n. 2 Gustavo Kuerten persero al primo turno, secondo la Federazione Internazionale di Tennis.

"Casper è un guerriero, sapevo che sarebbe stata una grande battaglia", ha dichiarato Brooksby ai giornalisti. Ero abbastanza fiducioso del mio livello e volevo solo divertirmi a gareggiare e vedere cosa sarebbe successo".

"Sono stato molto orgoglioso della mia determinazione mentale dopo che la battaglia del terzo set non è andata a mio favore, per ribaltare la situazione", ha aggiunto Brooksby. "Ho pensato che stavo giocando molto bene e volevo solo non perdere la concentrazione in ogni partita".

Brooksby è apparso fiducioso fin dal game d'apertura: il n. 39 del mondo ha strappato il servizio a Ruud a metà del primo set, dopo una lunga serie di 30 colpi che hanno permesso all'americano di prendere un vantaggio iniziale.

L'americano ha tenuto Ruud in svantaggio, ma ha vinto il secondo set grazie a un colpo di fortuna: il suo rovescio ha colpito la rete ed è finito in rete.

Ruud ha lottato per vincere il terzo set, anche se la sua frustrazione è continuata e a un certo punto si è sentito gridare "Perché?" a se stesso.

Ruud ha perso il quarto set a causa di un ritorno lungo, dando a Brooksby solo la sua seconda vittoria contro una testa di serie numero cinque, avendo battuto Stefanos Tsitsipas in passato.

Il ventiduenne californiano ha dominato le lunghe fasi di gioco contro Ruud, vincendo 50 dei 68 punti che si sono protratti per oltre nove colpi. È stato anche in grado di salvare otto delle 12 palle break che ha affrontato contro il norvegese.

In seguito, Ruud ha elogiato Brooksby, pur affermando che la partita è stata "frustrante e fastidiosa allo stesso tempo".

"È un incontro difficile per me e so che lo sarà probabilmente per molti anni. Cercherò di imparare da questo. Penso che oggi abbia giocato alla grande", ha detto Ruud ai giornalisti.

"Voglio dire, non ho commesso molti errori. Non ho avuto la sensazione di aver giocato particolarmente male o di non aver raggiunto il livello che volevo, ma lui ha finito per vincere molti degli incontri più lunghi e ha risposto a tutte le domande che gli ho posto", ha aggiunto Ruud.

Brooksby affronterà il suo collega americano Tommy Paul nel prossimo turno.

"Sarà sicuramente un'altra battaglia", ha detto Brooksby. "Molti americani stanno facendo davvero bene in questo momento e ci stiamo spingendo l'un l'altro. Non vedo l'ora che arrivi il prossimo turno".

