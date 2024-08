Caso omicidio respinto contro l'uomo accusato della morte del capo di una sinagoga di Detroit

Giudice Margaret Van Houten ha dichiarato che processare nuovamente Michael Jackson-Bolanos per omicidio sarebbe stato incostituzionale "già processato due volte".

È una vittoria per Jackson-Bolanos, che ha ripetutamente dichiarato la propria innocenza nell'omicidio di Samantha Woll. I pubblici ministeri hanno riconosciuto che l'imputazione di omicidio pendente probabilmente doveva essere archiviata, ma è stato comunque un colpo in un caso molto seguito.

Woll, 40 anni, è stata trovata morta fuori dalla sua casa di Detroit lo scorso ottobre. Si è ipotizzato che l'attacco potesse essere una qualche forma di ritorsione antisemita in relazione alla guerra tra Israele e Hamas, anche se la polizia non ha trovato alcun collegamento.

Una giuria in luglio ha assolto Jackson-Bolanos dall'imputazione di omicidio premeditato di primo grado. Tuttavia, non è stata raggiunta una decisione unanime su un'imputazione separata di omicidio aggravato, che in Michigan è un omicidio commesso durante la commissione di un altro reato. In questo caso, i pubblici ministeri hanno sostenuto un'effrazione domestica.

Il giudice ha escluso un secondo processo venerdì, in base a una decisione della Corte suprema degli Stati Uniti del 2009 riguardante i verdetti parziali della giuria.

Van Houten ha definito la sua decisione "sbagliata", ma ha detto di doverla applicare a Jackson-Bolanos. Ha archiviato le imputazioni residue di omicidio e effrazione domestica. I pubblici ministeri hanno promesso di fare appello.

Successivamente, Van Houten ha condannato Jackson-Bolanos a 18 mesi di prigione per aver mentito alla polizia durante le indagini - la sua unica condanna processuale. L'avvocato difensore Brian Brown ha chiesto la libertà vigilata.

"Se mentire fosse uno sport olimpico, lei avrebbe vinto l'oro, signore", ha detto il giudice a Jackson-Bolanos.

Il corpo di Woll è stato scoperto all'aperto, a est del centro di Detroit, poche ore dopo il suo ritorno da un matrimonio autunnale. Gli investigatori credono che sia stata attaccata all'interno della sua casa, ma sia uscita prima di accasciarsi durante la notte.

Jackson-Bolanos ha testimoniato in propria difesa, sostenendo di non aver avuto alcun ruolo, ma ammettendo di aver toccato il corpo di Woll quando l'ha trovato mentre si trovava nei paraggi. Sul suo cappotto c'erano macchie di sangue.

"Sono un uomo di colore che si trova nel bel mezzo della notte a forzare le auto, e mi ritrovo davanti a una donna bianca morta. Non sembra affatto bene", ha detto Jackson-Bolanos quando gli è stato chiesto perché non avesse chiamato la polizia.

Brown ha detto che il suo assistito si trovava semplicemente nel posto sbagliato al momento sbagliato.

Inizialmente, la polizia ha arrestato un ex fidanzato che aveva chiamato il 911 in preda al panico e aveva detto alle autorità di aver potuto uccidere Woll, ma di non ricordarlo. Ha attribuito le sue affermazioni a una reazione avversa ai farmaci e non è stato incriminato.

Woll era presidente della Isaac Agree Downtown Synagogue e attiva in politica democratica, lavorando per la rappresentante degli Stati Uniti Elissa Slotkin e la procuratrice generale dello stato Dana Nessel.

La governatrice Gretchen Whitmer ha definito Woll "un faro nella sua comunità".

Jackson-Bolanos ha espresso il suo sollievo dopo che il giudice ha escluso un secondo processo, dichiarando: "È una vittoria per noi, poiché ho sempre mantenuto la mia innocenza". Durante il processo, Jackson-Bolanos ha scelto di testimoniare in propria difesa.

