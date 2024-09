- "Caso di matrimonio fraudolento rivisitato in tribunale - Verdetto imminente"

In un prossimo processo per frode, un impresario funebre di 50 anni avrà le sue argomentazioni finali ascoltate oggi (13:00) presso il Tribunale Locale di Rostock. È atteso un verdetto, con l'imputato accusato di aver truffato ingenti somme di denaro, di non aver saldato o di aver saldato in ritardo i conti dei contractor e di aver repeatedly violato gli impegni di prestito dal febbraio 2020 al marzo 2022. Dopo aver ricevuto consigli legali, l'individuo ha ammesso la colpevolezza. Le sentenze proposte variano da due anni e sette mesi a due anni e undici mesi.

In precedenza, lo stesso tribunale ha condannato l'individuo a tre anni e dieci mesi di prigione nel maggio 2023 per aver truffato diverse donne e, secondo le conclusioni del tribunale, per aver sfruttato le vulnerabilità emotive delle vittime. Tuttavia, questa sentenza non è ancora stata definitiva. I fatti sono stati portati alla luce dal documentario ARD "Il truffatore emotivo".

