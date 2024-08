- Caso di maschera contro il coronavirus di Weimar sotto esame da parte del BGH: valutazione della sentenza precedente

La Corte Federale Tedesca (BGH) di Karlsruhe esaminerà mercoledì (alle 10:30) se la condanna di un giudice della Turingia, accusato di condotta giudiziaria impropria legata alla sua decisione sui provvedimenti COVID-19, fosse legale. Il giudice aveva cercato di abolire l'obbligo di indossare la mascherina in due scuole di Weimar. La sua decisione fu successivamente ribaltata nei tribunali superiori, ma fu poi dichiarato colpevole di condotta giudiziaria impropria dal tribunale di Erfurt.

Accuse di Improprietà

Secondo i giudici di Erfurt, il convenuto aveva già preso la sua decisione e manipolato il processo per raggiungere questa sentenza preconcetta. Ciò costituiva un grave caso di condotta giudiziaria impropria, come dichiarato nella sentenza del tribunale di Erfurt di agosto 2023.

Inoltre, il giudice avrebbe cercato di nascondere il suo ruolo nella preparazione del caso sull'obbligo di indossare la mascherina. Settimane prima della sua decisione, avrebbe apparentemente lavorato per identificare una famiglia con figli che potesse utilizzare per avviare un caso di tutela dei minori. Gli fu inflitta una pena sospesa di due anni per condotta giudiziaria impropria.both the defendant and the public prosecutor's office have appealed. The exact date for the BGH's decision on the case is yet to be confirmed.

L'appello del convenuto contro la condanna per condotta giudiziaria impropria da parte del tribunale di Erfurt è attualmente in fase di revisione presso l'autorità superiore, il tribunale, noto come Tribunale. Nonostante il ribaltamento della sua decisione sull'obbligo di indossare la mascherina nei tribunali superiori, le accuse di manipolazione del processo e di nascondere il suo ruolo nella preparazione del caso sull'obbligo di indossare la mascherina sono ancora in fase di valutazione presso il Tribunale.

