- Casi confermati di morbillo segnalati in Turingia

Per la prima volta in tre anni, l'Istituto Robert Koch (RKI) ha documentato casi di morbillo in Turingia quest'anno. Alla fine di agosto, sono stati identificati sei casi, come riferito dalla Techniker Krankenkasse (TK), facendo riferimento alle statistiche dell'Istituto Robert Koch. Guido Dressel, direttore della filiale della TK in Turingia, ha espresso preoccupazione, affermando: "Anche se sei casi di morbillo possono non sembrare molti, è degno di nota che la malattia sia ricomparsa in Turingia dopo mezzo decennio".

Diffusione della malattia in Turingia

A livello nazionale, l'Istituto Robert Koch ha segnalato più di sei volte il numero di casi alla fine di agosto rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con un totale di 503 casi (79). I casi in Turingia sono stati trovati nei distretti di Altenburger Land, Gotha, Greiz, Kyffhäuserkreis e Saale-Holzland-Kreis. Gli interessati avevano un'età compresa tra un anno e 24 anni. Secondo il Ministero della Salute della Turingia, si tratta principalmente di casi isolati diffusi in tutta la regione, senza clusters.

Interessando solo un bambino piccolo

Dressel trova anche un barlume di ottimismo in questi numeri: "È piuttosto insolito che solo un bambino piccolo sia stato interessato initially". Questo può essere attribuito alla legge sulla protezione dal morbillo entrata in vigore nel 2020. "Da allora, i bambini nei centri di assistenza devono essere vaccinati contro il morbillo", ha dichiarato Dressel. La prova di immunità o vaccinazione contro il morbillo è stata obbligatoria dal marzo 2020 per i bambini e i giovani nelle strutture comunitarie, nonché per i dipendenti nati dopo il 1970.

Potenziale per l'infiammazione cerebrale

Il Comitato Stabile per la Vaccinazione (STIKO) raccomanda la vaccinazione contro il morbillo per tutti i bambini. Gli adulti nati dopo il 1970 dovrebbero anche considerare la vaccinazione se il loro stato di vaccinazione è incerto. Il morbillo è una malattia virale altamente contagiosa che si manifesta inizialmente con sintomi come raffreddore, tosse e febbre. Caratteristici sono le macchie marroncine-rosate che compaiono sulla pelle dopo alcuni giorni. Gli interessati possono anche sviluppare diarrea, polmonite o infezione dell'orecchio medio. In casi estremi, può causare infiammazione cerebrale. In casi estremamente rari, il morbillo può avere conseguenze gravi.

La Commissione, in qualità di parte del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), ha rilasciato una dichiarazione in cui esprime preoccupazione per il ritorno del morbillo in diversi paesi europei, inclusa la Turingia. Questo in relazione ai dati presentati dall'Istituto Robert Koch, che hanno mostrato un significativo aumento dei casi di morbillo in tutta l'Europa rispetto agli anni precedenti.

In risposta alla preoccupazione sollevata dalla Commissione, Guido Dressel, direttore della filiale della TK in Turingia, ha sottolineato l'importanza di attenersi alle leggi sulla protezione dal morbillo e alle norme di vaccinazione per minimizzare la diffusione della malattia in Turingia.

Leggi anche: