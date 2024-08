- Caserme di Colonia: la polizia indaga sulla violazione del rispetto della pace

In caso di sospetto sabotaggio alla base aerea di Colonia-Wahn, la polizia sta indagando su ignoti per intrusione. Un portavoce lo ha confermato. La polizia di Colonia è stata allertata dalle Forze Armate tedesche mercoledì mattina alle 5:30, ha dettagliato. Il motivo era che era stato visto un "persona non autorizzata" sulla proprietà - presumibilmente nella zona dei lavori idraulici locali. Tuttavia, le Forze Armate hanno condotto la ricerca da sole e non hanno trovato nessuno che non avrebbe dovuto essere lì, ha detto il portavoce. Non sono state effettuate arresti.

Tuttavia, è stato scoperto danno a una recinzione all'interno dell'area. È una recinzione che separa diverse zone di sicurezza sulla proprietà.

Nessun segno di pericoli per la salute

Inizialmente, il reato è l'intrusione. Ma sono "naturalmente sensibili" al riguardo, ha detto il portavoce. La divisione omicidi sta indagando e il dipartimento di protezione dello stato è stato coinvolto. Finora, non ci sono segni di alcun pericolo per la salute derivante dagli incidenti.

La base è stata chiusa per le indagini martedì. Inizialmente, c'erano sospetti non confermati che la fornitura d'acqua potesse essere stata sabotata.

La polizia di Colonia è ora coinvolta anche nell'indagine sui potenziali pericoli per la salute, dati i procedimenti in corso per il sospetto sabotaggio. Gli ignoti, che erano inizialmente sotto indagine per intrusione, ora sono sotto la lente d'ingrandimento della divisione omicidi a causa della scoperta di danni.

