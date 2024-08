Case e appartamenti in Germania di nuovo più costosi

Per la prima volta in quasi due anni, il settore immobiliare in Germania è diventato più caro in tutti i suoi settori. Nel secondo trimestre, tutti i segmenti del mercato immobiliare - inclusi gli appartamenti, le case unifamiliari e le case multifamiliari - hanno registrato un aumento dei prezzi rispetto al trimestre precedente, secondo l'Istituto di Economia Mondiale di Kiel (IfW). Lo scorso anno, i prezzi degli appartamenti e delle case erano diminuiti tanto quanto non accadeva da almeno 60 anni.

"La svolta nel mercato immobiliare è iniziata", ha dichiarato l'esperto di immobili dell'IfW Jonas Zdrzalek. L'incertezza degli ultimi anni e mesi sembra diminuire e l'outlook per i tassi di interesse in calo sta stabilizzando il mercato. "Gli investitori sembrano riguadagnare fiducia nell'apprezzamento a lungo termine degli immobili", ha aggiunto Zdrzalek. Inoltre, la diminuzione della nuova costruzione sta riducendo l'offerta e sostenendo la dinamica dei prezzi.

Secondo l'indice immobiliare Greix, progetto congiunto dei comitati per i valori immobiliari, l'iniziativa di ricerca Econtribute e l'IfW di Kiel, i prezzi degli appartamenti sono aumentati del 2,4% rispetto al trimestre precedente. Le case unifamiliari sono aumentate del 2,0%.

Le case multifamiliari sono addirittura aumentate del 4,4%. Nel trimestre precedente, i prezzi in questo settore erano diminuiti di circa il 10,5%. Tuttavia, l'IfW ha notato che c'è una forte volatilità in questo settore a causa di poche transazioni, quindi l'importanza di questi dati è limitata. Tuttavia, l'istituto ha sottolineato che gli immobili sono aumentati di valore per la prima volta in due anni, anche tenendo conto dell'inflazione.

Per l'intero 2023, il Greix aveva mostrato che gli appartamenti erano diventati più economici dell'8,9%, e le case unifamiliari del 11,3%; nel caso delle case multifamiliari, i prezzi erano addirittura diminuiti del 20,1%. L'IfW aveva descritto questo calo dei prezzi come "senza precedenti nella storia" quando le cifre furono pubblicate a febbraio. Tuttavia, questo calo dei prezzi è seguito a un "rally dei prezzi senza precedenti nella storia" che è iniziato intorno al 2009, durante il quale i prezzi sono aumentati di due o quattro volte a seconda del settore.

Il cambiamento di tendenza nel mercato immobiliare è evidente con i prezzi che aumentano in tutti i settori per la prima volta in due anni. Questo cambiamento di tendenza è stato influenzato dalla diminuzione dell'incertezza, dall'outlook del mercato in

