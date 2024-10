Case alimentate da riserve di energia dei veicoli elettrici.

Utilizzare un veicolo elettrico (VE) come fonte di alimentazione per la tua casa, sia per l'illuminazione che per alimentare il tuo laptop, è teoricamente possibile attraverso una funzione nota come "caricamento bidirezionale". Questa tecnologia consente al tuo VE di agire come soluzione di stoccaggio energetico intermedia. Tuttavia, è importante notare che questa tecnologia ha i suoi limiti.

La ricerca di Eon suggerisce che le auto elettriche con tecnologia batteria avanzata potrebbero avere la capacità di fornire energia a 1.75 milioni di case per un periodo di 12 ore. Eon fa riferimento a circa 166.000 VE "in grado di caricamento bidirezionale" registrati in Germania, un mercato dominato dai produttori asiatici.

Quando equipaggiato con il caricamento bidirezionale, la batteria del tuo VE può memorizzare l'energia in eccesso prodotta da una fonte come un pannello solare sul tetto. In seguito, questa energia immagazzinata può essere rilasciata dal VE parcheggiato all'esterno per soddisfare i bisogni energetici della tua casa. In sostanza, la batteria del VE funge da dispositivo di stoccaggio intermedio, riducendo la tua dipendenza dall'energia della rete.

Al momento, il caricamento bidirezionale è una tecnologia relativamente nascente. Secondo l'Autorità federale tedesca per il trasporto motorizzato, ci sono circa 60,7 milioni di veicoli registrati nel paese. I 166.000 VE "in grado di caricamento bidirezionale" menzionati da Eon rappresentano meno dello 0,3% della flotta di veicoli tedeschi totale.

Il manager di Eon, Filip Thon, esprime ottimismo, affermando che "l'uso diffuso e completo di questa tecnologia viene attualmente testato". Egli promuove l'utilizzo della batteria del VE non solo per la guida, ma come parte integrante del nostro sistema energetico. L'analisi di Eon serve come una riflessione stimolante sul vasto potenziale di questa tecnologia emergente.

L'integrazione del caricamento bidirezionale nei VE potrebbe contribuire significativamente alle esigenze energetiche delle case, potenzialmente riducendo la dipendenza dalla rete per le famiglie. Come suggerito da Eon, l'economia potrebbe trarre potenzialmente beneficio dall'adozione diffusa di questa tecnologia, in quanto potrebbe ridurre la domanda di energia e aumentare l'efficienza dell'uso dell'energia.

Leggi anche: