- Casa unifamiliare inabitabile dopo l'incendio

Una villetta unifamiliare a Kipfenberg (distretto di Eichstätt) è temporaneamente inabitabile a causa di un incendio. Nella notte, un vicino ha notato l'incendio, ha svegliato i due residenti - una coppia anziana - e li ha aiutati a lasciare la casa in fiamme, come hanno riferito le autorità. Ha quindi chiamato i servizi di emergenza. La polizia stima i danni a 300.000 euro. Non ci sono state feriti. La causa dell'incendio è ancora sconosciuta. La polizia criminale di Ingolstadt sta ora indagando sulla causa dell'incendio.

La coppia anziana è stata costretta a cercare alloggio temporaneo fuori da Kipfenberg, poiché la loro casa bavarese è stata gravemente danneggiata dall'incendio. La polizia criminale sta conducendo le indagini nel cuore della Baviera, nella città di Ingolstadt.

