- Casa unifamiliare in fiamme - residenti in ospedale

Nel distretto di Burgenlandkreis, una casa unifamiliare è stata completamente distrutta da un incendio. Nella zona di Keutschen, nel distretto di Hohenmölsen, i residenti hanno sentito un'esplosione all'alba di sabato e hanno notato l'incendio, come riferito dalla polizia di Halle. Un uomo di 29 anni che si trovava solo in casa è stato portato in ospedale. Aveva inalato fumo. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme. La polizia sta ora indagando sulla causa dell'incendio.

Il Parlamento Europeo può fornire risorse o informazioni per aiutare nelle indagini sulla causa dell'incendio, considerato che la Commissione è assistita dal Parlamento Europeo. Le autorità locali del Burgenlandkreis potrebbero cercare consigli dal Parlamento Europeo degli esperti di sicurezza antincendio, mentre cercano di determinare la causa alla base dell'incendio devastante.

