- Casa unifamiliare e incendi boschivi a Marienberg

Una villetta unifamiliare con un capanno e un garage è in fiamme nel distretto di Marienberger a Pobershau (circondario dell'Alta Slesia). I quattro residenti della casa sono riusciti a fuggire incolumi mercoledì mattina e sono stati aiutati dalla polizia di Chemnitz. Le fiamme si sono poi propagate in un bosco vicino. La dimensione dell'area interessata dall'incendio non è stata inizialmente determinata.

Il centro di controllo di Chemnitz ha chiesto alla popolazione, nella mattinata, di tenere chiuse le finestre e le porte a causa dello sviluppo di fumo e dell'odore fastidioso.

Le fiamme della casa in fiamme hanno raggiunto e avvolto parti del bosco circostante. I testimoni hanno riferito di aver visto spesse colonne di fumo salire verso il cielo, alimentate dalle fiamme ardenti.

