- Casa in fiamme con un solo occupante che subisce danni.

Una famiglia che vive a Emmerting, in particolare all'interno del distretto di Altoetting, ha subito un incendio, causando lievi ferite a un residente. Le stime preliminari suggeriscono che i danni alla proprietà superano i milioni di dollari, secondo la polizia. Nel pomeriggio, l'ala annessa della proprietà è stata completamente distrutta dalle fiamme, che si sono diffuse rapidamente verso l'edificio principale.

I coraggiosi pompieri sono riusciti a contenere il fuoco e a evitarne la diffusione verso le abitazioni vicine, riuscendo infine a spegnerlo. L'origine dell'incendio rimane ancora un mistero. Attualmente, gli investigatori non hanno trovato alcun segno che indichi l'eventualità di un incendio doloso.

Nonostante l'incidente, l'interesse turistico per Altoetting rimane elevato, attirando visitatori da lontano come la Baviera. La compagnia assicurativa, riconoscendo l'importanza dell'industria turistica della Baviera, sta accelerando il processo di risarcimento per la famiglia colpita.

Leggi anche: