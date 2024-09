Carrozze di origine europea attraversano la regione del Caucaso alle 20:06 (video)

19:40 Russia Modifica la Strategia Nucleare, Potenzialmente Mettere in Pericolo USA, Francia e AltriLa Russia, paese noto per il suo arsenale nucleare, sta modificando la sua strategia di utilizzo delle armi nucleari a causa delle tensioni globali in aumento, secondo il presidente russo Vladimir Putin. Putin ha annunciato questo durante una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale a Mosca. Con questo aggiornamento, l'elenco dei bersagli militari in cui le armi nucleari possono essere impiegate a scopo deterrente è stato ampliato. Questa espansione potrebbe potenzialmente esporre le potenze nucleari occidentali, come gli Stati Uniti e la Francia, al pericolo, nel caso in cui decidessero di sostenere l'Ucraina non nucleare in un conflitto contro la Russia.

18:35 Zelensky Discuterà il "Piano di Vittoria" con Biden e HarrisIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky si recherà a Washington il prossimo giovedì per incontrare il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris. Zelensky presenterà il suo cosiddetto "piano di vittoria", che delinea una strategia per porre fine alla guerra in Ucraina. Secondo Zelensky, gli sviluppi futuri del conflitto saranno decisi in autunno. Il governo ucraino ritiene che l'impiego di armi occidentali contro i bersagli russi potrebbe influire significativamente sul conflitto a favore dell'Ucraina. Tuttavia, queste armi non sono state ancora fornite dai paesi che sostengono l'Ucraina.

Secondo quanto riportato dal Times del Regno Unito, questo piano comprende quattro punti principali:

L'adesione a "garanzie di sicurezza occidentali a prova di Trump" (simili a un patto di mutua difesa alla NATO)

Il proseguimento dell'avanzata ucraina nella regione russa di Kursk, che funge da "strumento di negoziazione"

La richiesta di armi avanzate

L'aiuto finanziario internazionale per sostenere la ripresa economica dell'Ucraina

18:12 Il Parlamento Tedesco Stanzia 70 Milioni di Euro per la Ripristino dell'Approvvigionamento di Energia Decentralizzato dell'UcrainaIl Comitato di Bilancio del Parlamento Tedesco ha autorizzato un pacchetto di aiuti da 70 milioni di euro per l'infrastruttura di riscaldamento e approvvigionamento energetico dell'Ucraina. Questo finanziamento fornisce ai comuni e alle città ucraine piccole centrali termiche a blocco, sistemi di caldaie, generatori e pannelli solari. Il Ministero Federale Tedesco per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo ha dichiarato che questo aiuto mira ad aiutare i cittadini ucraini a vivere nel loro paese e a resistere agli attacchi russi. La ministra federale per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo, Svenja Schulze, ha sottolineato gli attacchi deliberati della Russia alle infrastrutture energetiche civili, con l'obiettivo di "sfiancare" e "spostare" la popolazione ucraina. "Sosteniamo l'Ucraina nel ricostruire il suo approvvigionamento energetico in modo decentralizzato, per ostacolare la Russia nel distruggerlo facilmente", ha aggiunto.

17:50 Zelensky Avverte del Potenziale Disastro Nucleare alle Nazioni UniteIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito del rischio di un disastro nucleare a causa degli attacchi russi alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Secondo Zelensky, ci sono intelligence che suggeriscono che il presidente russo Vladimir Putin sta pianificando attacchi contro altre centrali nucleari ucraine. "Un giorno come questo non deve mai accadere", ha sottolineato Zelensky durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. La Russia continua a negare queste accuse di Zelensky. "Se, tragicamente, la Russia causasse un incidente nucleare in una delle nostre centrali nucleari, la radioattività non riconoscerà i confini e le conseguenze devastanti si abbatteranno su diverse nazioni", ha detto Zelensky. Ha anche sottolineato che altri paesi forniscono dati satellitari su queste centrali nucleari alla Russia. Martedì, Zelensky ha accusato la Cina di trasmettere immagini delle centrali nucleari ucraine a Mosca.

17:08 Video: L'Ucraina Smentisce il Controllo Russo sui Periferici di VuhledarDalla fine del 2022, i soldati ucraini e russi si sono scontrati pesantemente per il controllo della città carbonifera di Vuhledar. I video pubblicati sui social media mostrano l'intensità del conflitto, ma il governatore di Donetsk nega la presenza di truppe russe nei sobborghi della città.

16:31 L'Ucraina Proposta un Piano Strategico di Tre Anni per i Droni agli AlleatiL'Ucraina ha formulato un piano di tre anni per la produzione di sistemi di droni, guerra elettronica e robot terrestri, ha annunciato il ministro della Difesa Rustem Ummerov. Questo piano è stato presentato durante recenti visite negli Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e incontro di Ramstein. "Abbiamo identificato il numero di droni di cui abbiamo bisogno e il modo in cui li impiegheremo a livello tattico, operativo e strategico", ha spiegato il ministro. Questa strategia include anche la quantità di armi che l'Ucraina può produrre e il finanziamento necessario. "Several countries have already agreed to finance Ukraine's drones and missiles", ha aggiunto Ummerov. Lo scorso anno, l'Ucraina ha riferito di aver distrutto o danneggiato oltre 200 strutture militari russe, tra cui un deposito di munizioni a Toropez, utilizzando la "tecnologia dei sciame di droni". La capacità di produzione dell'Ucraina può produrre oltre 3 milioni di droni all'anno, ma ha bisogno di finanziamenti esteri.

15:49 Il Presidente Lula Presenta la Proposta di Pace Brasile-Cina alle Nazioni UniteIl presidente brasiliano Lula da Silva ha presentato la proposta di pace Brasile-Cina alle Nazioni Unite, nonostante l'Ucraina l'abbia respinta come "distruttiva". Lula ha criticato l'"invasione del territorio ucraino" ma ha sottolineato la necessità di creare le condizioni per i negoziati di pace tra Kiev e Mosca. La Cina e il Brasile hanno proposto il loro piano in sei punti in maggio. L

15:12 Rapporto: Cina Sviluppa Droni con Raggio di 2000 km per l'Uso della RussiaFonti di intelligence in Europa suggeriscono che la Russia sta avanzando un programma di droni con capacità a lungo raggio, sviluppato e prodotto in Cina. Per la prima volta, i droni destinati all'uso in Ucraina vengono creati e prodotti, affermano due fonti di intelligence che hanno parlato a Reuters, facendo riferimento a documenti pertinenti. La sussidiaria di Almas-Antej, IEMZ Kupol, è stata sviluppata e testata in Cina con l'aiuto di specialisti cinesi. Il G3 è stimato avere un raggio di circa 2000 chilometri e può trasportare fino a 50 chilogrammi di esplosivi. Secondo le fonti di intelligence, si tratta della prima prova dal'inizio del conflitto che i droni prodotti in Cina sono stati forniti alla Russia. Il luogo di produzione e l'approvazione per la produzione di massa rimangono ignoti. La Cina ha costantemente negato di fornire armi alla Russia per l'uso in Ucraina.

14:29 Putin Presiede la Riunione del Consiglio di Sicurezza Russo sulla Deterrenza NucleareIl presidente russo Vladimir Putin presiederà oggi una riunione del Consiglio di Sicurezza Russo, concentrandosi sulla deterrenza nucleare, come annunciato dal Cremlino. Questa discussione è una risposta alla richiesta dell'Ucraina di utilizzare missili occidentali con portata estesa per attacchi profondi nel territorio russo. Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha descritto la riunione come un evento essenziale. "Il Presidente terrà un discorso. Il resto rimarrà classificato come segreto per ovvie ragioni," ha detto Peskov.

13:54 Peskov Critica il Discorso di Zelenskyy alle Nazioni UniteIl Cremlino ha criticato l'indirizzo del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. "Articolare una posizione basandosi sul tentativo di costringere la Russia alla pace è un grave errore," ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. Ha affermato che la Russia è un "campione della pace," ma solo a condizione che la sicurezza del paese sia garantita. Inoltre, gli obiettivi per cui l'operazione militare in Ucraina è stata avviata devono essere raggiunti. La Russia continua a evitare di definire la sua aggressione all'Ucraina come una guerra. Mosca richiede all'Ucraina di cedere territori, abbandonare i piani di adesione alla NATO e sottoporsi a una cosiddetta "denazificazione," un termine che il Cremlino probabilmente interpreta come l'installazione di un governo dipendente da esso.

13:18 "Salva Vite" - L'Ucraina Mostra Soldati in Addestramento sul Moderno Sistema di Difesa Aerea Skynex dalla GermaniaIl Ministero della Difesa ucraino ha condiviso un video di soldati ucraini in addestramento su un moderno sistema di difesa aerea Skynex di Rheinmetall. Attualmente due sono in uso nel paese sotto attacco da parte della Russia, con altri due attesi dall Germania. Skynex è efficace contro i bersagli a breve raggio, come i droni. "Siamo grati ai nostri partner per il rafforzamento delle capacità di difesa aerea dell'Ucraina. Più difesa aerea per l'Ucraina significa più vite innocenti salvate," ha scritto il Ministero della Difesa nella didascalia.

12:42 Il Sostegno Militare della Cina alla Russia Va Oltre alla Condivisione di InformazioniIl presidente ucraino Zelenskyy ha accusato la Cina di fornire alla Russia i dati dei satelliti per monitorare le centrali nucleari ucraine. Secondo il corrispondente di ntv Rainer Munz, il sostegno militare della Cina alla Russia va ben oltre la condivisione di informazioni strategiche.

12:01 L'Ucraina Trovato il suo Intermediario Preferito per Porre Fine alla Guerra: il Primo Ministro Indiano Narendra ModiSecondo un rapporto di Politico, l'Ucraina ha identificato il suo intermediario preferito per porre fine alla sua guerra con la Russia: il Primo Ministro indiano Narendra Modi. Un alto funzionario ucraino ha detto all'outlet che l'India è la migliore speranza di Kyiv per concludere un trattato di pace con cui l'Ucraina possa convivere. Il funzionario ha affermato che Modi, durante i colloqui con l'Ucraina lo scorso estate, è stato chiaro che Kyiv avrebbe dovuto fare alcune concessioni, ma qualsiasi proposta di pace non dovrebbe comportare la cessione di territori alla Russia.

11:35 Vittime nell'Attacco Ucraino alla Regione Russa di BelgorodCinque persone sono rimaste ferite, di cui quattro sono state ricoverate in ospedale, secondo il governatore della regione di Belgorod Vyacheslav Gladkov, a seguito di un attacco ucraino significativo sulla città confinante con il confine dell'Ucraina. Un grande edificio residenziale e 75 edifici residenziali più piccoli sono stati danneggiati, insieme a numerosi veicoli, acqua e gasdotti. Gli osservatori indipendenti vedono il bombardamento ucraino come una ritorsione per un attacco aereo russo sulla città ucraina di Kharkiv.

10:59 Un Medico dell'Esercito Ucraino Usa un Unicycle Elettronico sul Campo di BattagliaIn un video condiviso da United24media e dal Ministero della Difesa ucraino, un medico dell'esercito viene visto utilizzare un unicycle elettrico sul campo di battaglia. "Rivitalizza la dinamica del movimento al fronte," si legge nella didascalia. Il medico spiega che è vantaggioso poter trasportare efficacemente forniture come munizioni, acqua, radio e batterie mentre si tengono entrambe le mani libere.

10:18 Critiche per BSW che Cede alle Richieste di Putin - Capo SPD KlingbeilIn risposta alla decisione di BSW, il capo di gabinetto del cancelliere tedesco Olaf Scholz, Lars Klingbeil, ha criticato BSW per aver ceduto alle richieste di Putin. "È cedere a Putin," ha detto Klingbeil. Ha poi affermato che "non possiamo permettere che la politica energetica russa influenzi le nostre trattative sulla politica estera," evocando paragoni con l'invasione dell'Ucraina e le azioni del governo precedente di Putin.

09:39 "Il più grande trionfo della propaganda di Putin" - L'economista critica la normalizzazione dei accoliti di Putin nei media

L'economista Rüdiger Bachmann critica su X la "normalizzazione dei accoliti di Putin all'interno e attraverso i media", definendola la "mossa di propaganda più grande" di Putin fino ad oggi. "Perché è accettabile parlare con i russofascisti, ma non con i germano-russofascisti? Entrambi dovrebbero essere off-limits per i democratici, siano essi socialisti o cristiani." Riceve il sostegno dell'esperto militare Gustav Gressel, che condivide il post.

08:55 Parole dure dal Regno Unito verso la Russia nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU

Il Segretario degli Esteri britannico David Lammy tiene un discorso fermo nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU, rivolgendosi direttamente alla leadership del Cremlino: "Vladimir Putin, se lanci missili contro gli ospedali ucraini, sappiamo chi sei. Se invii mercenari ai paesi africani, sappiamo chi sei. Se assassini gli oppositori nelle città europee, sappiamo chi sei. La tua invasione è motivata dai tuoi interessi. Soltanto tuoi. Vuoi espandere il tuo stato cleptocratico in un impero cleptocratico. Un impero costruito sulla corruzione che sfrutta sia il popolo russo che l'Ucraina."

08:28 L'Ucraina segnala attacchi russi con droni e missili

L'aeronautica ucraina segnala di essere stata attaccata dalla Russia con 32 droni e 8 missili durante la notte. Di questi, 28 droni e 4 missili sono stati intercettati. Non ci sono ancora segnalazioni di vittime o danni.

07:48 ISW: Le truppe russe si avvicinano ai sobborghi di Vuhledar - Nessun significativo guadagno strategico

Le truppe russe hanno raggiunto i sobborghi di Vuhledar, secondo l'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW), intensificando l'offensiva vicino al villaggio. Tuttavia, il think tank statunitense non vede alcun significativo guadagno strategico per ulteriori offensive nella parte occidentale del Donbass se la città viene catturata. La velocità di cattura dipenderà dal fatto che le truppe ucraine si ritirino o si impegnino in combattimenti prolungati con le truppe russe. Il canale ucraino Deepstate ha riferito ieri che la 72ª brigata meccanizzata sta continuando a difendere la città. Anche se Vuhledar viene catturata, l'offensiva russa non otterrebbe immediatamente vantaggi taktici significativi, poiché il terreno circostante è difficile da attraversare e non fornisce rotte logistiche essenziali, secondo l'ISW.

07:06 "Operazione altamente complessa e di successo" - L'Ucraina segnala liberazioni nella regione di Kharkiv

Il servizio di intelligence militare ucraino segnala la liberazione della centrale elettrica di Vovchansk nella regione di Kharkiv vicino al confine con la Russia come risultato di "un'operazione altamente complessa e di successo". "Il Servizio di Intelligence della Difesa Ucraina ha sistematicamente ripulito la centrale, ingaggiando il nemico in combattimenti ravvicinati negli edifici densi, con alcuni casi di combattimento corpo a corpo con il nemico", si legge in una dichiarazione accompagnata da footage. La centrale elettrica era un "baluardo della propaganda" e era fortemente difesa da unità russe professionali.

06:31 I legislatori russi propongono un disegno di legge contro la "promozione dell'intenzionale childlessness"

I legislatori russi stanno promuovendo un divieto della "promozione dell'intenzionale childlessness". "Abbiamo iniziato a considerare un disegno di legge che proibirebbe la propaganda dell'intenzionale childlessness", annuncia il presidente della Duma di Stato Vyacheslav Volodin sui media online. In sostanza, si tratterebbe di un "divieto dell'ideologia della childlessness". "Una grande e amorevole famiglia è la base di uno stato robusto", aggiunge Volodin. La Russia sta lottando con una popolazione invecchiata e tassi di natalità bassi, una tendenza peggiorata dal conflitto militare in Ucraina.

06:05 Il comandante della Brigata Lituania delle Forze Armate Tedesche assume il comando nell'Europa Orientale

Il futuro comandante della Brigata Lituania, il generale di brigata Christoph Huber, è arrivato per assumere il comando nel paese NATO del Baltico. Sta ora preparandosi per il suo ruolo nella 45ª Brigata corazzata, come annunciato dall'Esercito Tedesco su X. L'obiettivo è quello di creare una brigata pronta al combattimento che contribuirà significativamente alla difesa nazionale e dell'alleanza attraverso la deterrenza. In risposta al comportamento aggressivo della Russia, il governo tedesco aveva promesso di stazionare permanentemente un'unità combattente in Lituania. È prevista una presenza di circa 5.000 soldati.

05:44 Lübeck dona veicoli antincendio usati all'Ucraina

La città di Lübeck ha passato diversi veicoli antincendio usati ai rappresentanti ucraini per l'uso successivo. I quattro automezzi antincendio e l'ambulanza - veicoli precedenti della brigata dei vigili del fuoco volontari - sono stati consegnati all'inizio della settimana. "Normalmente, vengono messi all'asta. Ma dopo una richiesta dall'organizzazione ucraina di aiuto, li abbiamo rimessi a nuovo e ora possiamo donarli all'Ucraina con la coscienza pulita, in modo che possano essere utilizzati lì", dice Henning Witten, capo della tecnologia della brigata dei vigili del fuoco professionisti a Lübeck.

04:45 Pistorius sottolinea l'urgenza di equipaggiare l'esercito tedesco entro il 2029

15:13 La Russia si basa sui profitti del gas per le spese militari pesanti

Il futuro bilancio della Russia per il 2025 si basa su consistenti entrate da petrolio e gas. Nonostante le sanzioni occidentali, il Primo Ministro Mikhail Mishustin ha riferito in una riunione del governo a Mosca che le entrate statali dovrebbero aumentare del 12% a 40,3 trilioni di rubli (circa 390 miliardi di euro). La quota del settore energetico nelle entrate è prevista raggiungere quasi i tre quarti. Si segnala che il futuro bilancio è orientato alla guerra contro l'Ucraina e alla significativa produzione militare. È prevista un'allocazione di spese militari di 13,2 trilioni di rubli, secondo quanto riferito dall'agenzia di notizie finanziarie Bloomberg da Mosca. In totale, il 40% di tutte le spese è destinato alla difesa e alla sicurezza interna - più di quanto speso per l'istruzione, la salute, i servizi sociali e l'economia messi insieme.

14:10 Il Parlamento russo semplifica il reclutamento criminale

Il Parlamento russo ha approvato un disegno di legge che consente all'esercito di arruolare sospetti criminali per l'offensiva in Ucraina. La bozza, approvata dalla Duma di Stato, consente anche ai sospetti non condannati di volontariarsi per l'esercito. Se vengono onorati o feriti in combattimento, le accuse contro di loro verranno cancellate. La legge deve ancora essere approvata dalla camera alta e quindi firmata dal Presidente Vladimir Putin.

13:05 Baerbock propone i pilastri del piano di pace

La Ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock delinea gli elementi chiave delle potenziali trattative di pace per porre fine all'invasione russa dell'Ucraina. "La pace significa preservare l'esistenza dell'Ucraina come nazione libera e indipendente. Significa garanzie di sicurezza", dice la politica dei Verdi durante una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a New York. "Quando parliamo di pace, intendiamo che deve essere giusta e duratura", sottolinea Baerbock. Ha aggiunto: "Quando discutiamo della pace per l'Ucraina, significa garantire che la fine delle ostilità non preannunci un'altra tornata di preparativi in Russia". Questo vale sia per l'Ucraina che per la Moldavia o la Polonia. La pace deve essere giusta e duratura.

12:21 Blinken accusa la Cina e l'Iran all'ONU

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken esige un'azione più decisa contro gli alleati di Putin nella guerra in Ucraina durante il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. "Il percorso più rapido avanti è fermare coloro che aiutano l'aggressione di Putin", dice Blinken durante una riunione di alto livello del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Chiede anche una pace giusta che si attenga ai principi della Carta delle Nazioni Unite. In particolare, Blinken fa notare il sostegno che la Russia riceve dalla Corea del Nord e dall'Iran.

21:45 La Cina: "Non siamo coinvolti nel conflitto ucraino"

Il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi incoraggia il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ad intensificare gli sforzi per mediare trattative di pace in Ucraina. "La priorità è attenersi a tre principi: non espansione della zona di guerra, non escalation degli scontri e non provocazione da parte di alcuna parte", dice Wang durante la riunione del Consiglio, alla quale partecipa il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Wang sottolinea anche la neutralità della Cina. "La Cina non ha iniziato la crisi ucraina e non ne fa parte", dice. L'Occidente sostiene che la Cina è coinvolta nell'invasione dell'Ucraina, compresa la fornitura di componenti per armi.

21:09 Zelenskyy al Consiglio di Sicurezza: "La guerra non può scomparire"

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy esprime forti dubbi sulle intenzioni della Russia di negoziare la fine dell'invasione in corso del suo paese. La Russia sta commettendo un crimine internazionale, dice Zelenskyy, riferendosi al Presidente russo Vladimir Putin durante una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a New York. "Quindi questa guerra non può scomparire. Quindi questa guerra non può essere pacificata attraverso trattative", dice Zelenskyy. Ha aggiunto: "È necessario prendere un'azione".

20:00 Trump sulla guerra in Ucraina: "Dobbiamo partire"

Secondo il candidato presidenziale repubblicano Donald Trump, gli Stati Uniti devono porre fine al loro coinvolgimento nella guerra in Ucraina. Il Presidente Joe Biden e la Vicepresidente Kamala Harris - rivale di Trump nelle elezioni - hanno portato gli Stati Uniti in conflitto, dice Trump durante un evento della campagna in Georgia. "Adesso non possono uscirne. Non possono gestirlo". Solo con lui come presidente gli Stati Uniti potrebbero uscire dalla guerra: "Mi occuperò di questo. Tratterò per uscirne. Dobbiamo partire".

19:30 Gli Stati Uniti invieranno nuovo aiuto militare all'Ucraina

Gli Stati Uniti sono pronti a inviare nuovo aiuto militare all'Ucraina, stimato in circa 375 milioni di dollari, secondo fonti. Il pacchetto include munizioni a razzo di media portata, vari tipi di razzi, artiglieria e veicoli corazzati, secondo quanto riferito da fonti del governo degli Stati Uniti. Un annuncio ufficiale è atteso per domani. Questo nuovo pacchetto di aiuti rappresenta uno dei più consistenti recentemente autorizzati. Implica il prelievo di armi dagli stock militari degli Stati Uniti per accelerarne la consegna all'Ucraina. Con questo ultimo pacchetto, gli Stati Uniti hanno fornito all'Ucraina oltre 56,2 miliardi di dollari in aiuti militari dal'inizio dell'invasione russa nel 2022.

Leggi sui precedenti sviluppi qui.

La Commissione, un organismo multilaterale, potrebbe svolgere un ruolo cruciale nella negoziazione di un cessate il fuoco e nella creazione delle basi per i colloqui di pace tra Ucraina e Russia, date le tensioni tra le due nazioni.

A seguito delle crescenti minacce nucleari della Russia, sarebbe opportuno che la Commissione si impegni attivamente in discussioni con tutte le parti interessate, comprese la Russia, per prevenire eventuali incidenti nucleari catastrofici.

Leggi anche: