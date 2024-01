Caroline Wozniacki continua la sua corsa da favola con una grande vittoria su Petra Kvitová agli US Open

L'ex numero 1 del mondo ha battuto mercoledì l'undicesima testa di serie Petra Kvitová in 7-5 7-6, in quella che è stata la sua prima vittoria contro una giocatrice della Top-20 in quasi cinque anni.

Wozniacki è stata lontana dal tennis agonistico per oltre tre anni prima di tornare in azione meno di un mese fa.

La star danese ha avuto due figli durante la sua pausa, ma è sempre rimasta vicina allo sport, giocando eventi di doppio nelle leggende e lavorando come analista televisiva.

Nel giugno di quest'anno ha annunciato la sua intenzione di tornare e da allora non si è più guardata indietro.

Ha risolto con facilità il suo incontro di primo turno a Flushing Meadows ed era di nuovo in forma smagliante contro la due volte campionessa del Grande Slam Kvitová.

Dopo la vittoria, si è vista una Wozniacki sopraffatta, rannicchiata sulla sedia, che si asciugava le lacrime di gioia mentre continuava la sua favola a New York.

"Ovviamente sapevo di avere la possibilità di vincere e credo in me stessa. Allo stesso tempo, lei ha ovviamente avuto un anno fantastico", ha detto Wozniacki dopo la partita, come riporta la WTA.

"È l'undicesima al mondo e ama giocare sui campi duri. Sapevo che sarebbe stata molto dura e dovevo giocare il mio miglior tennis".

Ha poi dichiarato ai giornalisti: "Sono entusiasta di avere l'opportunità di giocare sull'Arthur Ashe Stadium. Tre anni fa, se me lo aveste chiesto, non avrei mai pensato di poter giocare di nuovo su uno di quei campi agli US Open, soprattutto in una sessione notturna.

"È una sensazione incredibile essere là fuori e vincere un match del genere".

Wozniacki ha vinto 30 titoli di singolare, tra cui l'Australian Open 2018, prima di ritirarsi inizialmente nel 2020.

La sua ultima vittoria contro una giocatrice Top-20 è stata di nuovo contro Kvitová, nel 2018.

La 33enne Wozniacki, che si è classificata seconda agli US Open nel 2009 e nel 2014, affronterà al prossimo turno l'americana Jennifer Brady.

Fonte: edition.cnn.com