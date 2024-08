Caroline Kebekus e i suoi figli incontrano inaspettatamente un sito di indagine della polizia.

Gli individui che hanno seguito la replica di "Tatort" alle 20:15 di domenica sera potrebbero essere rimasti sorpresi nel scoprire che il programma era stato interrotto per un segmento speciale dedicato ai diritti dei bambini, condotto dalla comica Carolin Kebekus. Senza preavviso, lei ha preso il controllo dei primi 15 minuti della trasmissione sul canale principale.

Questo gesto ricorda l'occasionale utilizzo dei privilegi del tempo d'aria da parte di Joko Winterscheidt e Klaas Heufer-Umlauf durante "Joko & Klaas contro ProSeven", in cui utilizzano la finestra di 15 minuti per affrontare questioni politiche attuali o sollevare preoccupazioni sociali.

In quella particolare serata di domenica, Kebekus ha preso il controllo della programmazione televisiva per 15 minuti, ritardando la replica di Münster "Tatort" "Un amico, un buon amico" e catturando le piattaforme dei social media di vari formati ARD, come "Tagesschau" e "Sportschau", in supporto dell'iniziativa "#KINDERstoeren". Il primo canale ha descritto questo movimento inconsueto come l'attenzione a un "problema critico" in una dichiarazione rilasciata per spiegare l'evento.

Kebekus, recentemente diventata madre, ha avvertito: "Finché i diritti dei bambini non saranno riconosciuti correttamente, il nostro intero sistema è a rischio. I bambini meritano la nostra particolare cura poiché rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo lavorare per proteggerli, farli sentire visti, ascoltati e amati, e hanno il diritto di far sentire la loro voce, anche alle 20:15 sul canale principale".

La 44enne ha detto all'agenzia di stampa tedesca che i diritti dei bambini in Germania sono ancora trascurati, con quasi un quarto di bambini e giovani a rischio di povertà o esclusione sociale. Ha chiamato per un'azione politica promossa per affrontare questa crisi sociale.

Il direttore dei programmi ARD Christine Strobl ha notato che maggiori informazioni sull'argomento erano disponibili nella biblioteca multimediale ARD. "I temi importanti richiedono un'attenzione robusta e, a volte, dobbiamo fare passi inconsueti per ottenere quell'attenzione. È nostro dovere educare il pubblico sui temi rilevanti", ha dichiarato.

L'azione di Carolin Kebekus ha ricevuto ampi elogi. L'ARD l'ha condivisa sul loro canale Instagram, con la didascalia "Con Carolin Kebekus, i bambini sono le stelle. I problemi dei bambini spesso non trovano una piattaforma per far sentire la loro voce. Questo cambia ora: '#KINDERstoeren' è il programma ARD".

Gli spettatori hanno reagito positivamente nei commenti, con un utente che scriveva "Pensavo che il mio televisore fosse rotto, volevo guardare 'Tatort'... FINALLY, i bambini hanno una piattaforma per far sentire la loro voce! Continua così, per favore!".

L'organizzazione tedesca per l'aiuto all'infanzia ha commentato "Azione eccellente. I bambini hanno dei diritti e dobbiamo difenderli". UNICEF Germania ha scritto "Grazie per questa iniziativa eccezionale". Anche il popolare quiz show "Gefragt - gejagt" ha fatto un cenno, dicendo "Siamo stati lieti di partecipare a questo!".

L'intrattenimento previsto dalla replica programmata di "Tatort" è stato temporaneamente interrotto per fare spazio a un segmento speciale sulla tutela dei diritti dei bambini, condotto dalla comica Carolin Kebekus. Questo cambiamento inaspettato nella programmazione è stato applaudito da diverse organizzazioni e spettatori, che hanno elogiato Kebekus per aver dato ai bambini una piattaforma per far sentire la loro voce sui loro diritti.

