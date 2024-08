- Carni piccate e martini su ogni volo.

Come sovrana britannica, la regina Elisabetta II (1926 - 2022) trascorse gran parte della sua vita in volo. Recentemente, il patrimonio di una defunta assistente di volo di British Airways, Elizabeth Evans, ha rivelato cimeli al "Daily Mail" che gettano luce sulle abitudini di volo della regina.

Nata a Birmingham, Evans ha prestato servizio come assistente di volo per la compagnia aerea britannica per 28 anni, incluso il tour della regina e del principe Filippo (1921 - 2021) a Singapore e Malaysia nel 1989.

Caramelle alla menta, un bicchiere di martini e il suo cuscino personale

Tra i suoi oggetti ci sono appunti che dettagliano istruzioni specifiche per l'equipaggio di volo. Ad esempio, la regina gradiva un bicchiere di martini prima di incontrare gli ospiti, una particolare marca di caramelle alla menta doveva essere disponibile prima del decollo e nella sua stanza da toilette, e portava sempre il suo cuscino personale per dormire.

Gli appunti consigliavano anche di non disturbare la regina se stava ancora dormendo durante l'atterraggio. Fornivano anche informazioni sull'orario di servizio dei cocktail e chiedevano la preferenza della regina per il vino a cena.

La collezione di cimeli sarà messa all'asta da Hansons Auctioneers dal 15 al 20 agosto, con un valore stimato di £400 - £600, secondo il "Daily Mail".

