Carmen Jorda: Le donne hanno un "problema fisico" con la Formula 1

L'ex pilota di sviluppo della F1 dice che la Formula E potrebbe essere migliore per le donne

I commenti di Carmen Jorda attirano le critiche di personaggi come Jenson Button

Jorda fa parte della Commissione Donne nel Motorsport della FIA

La spagnola - che fa parte della Commissione Donne nel Motorsport della FIA - ha suggerito che le donne pilota avrebbero trovato più facilmente la Formula E, la più importante serie di corse completamente elettriche del mondo.

Dopo essersi messa al volante di un'auto di Formula E per una dimostrazione in vista della gara dello scorso fine settimana in Messico, i giornalisti hanno chiesto a Jorda se l'auto fosse effettivamente più facile da guidare per le donne.

"Penso di sì", ha risposto.

Jorda ha proseguito: "È un'auto meno fisica rispetto alla Formula Uno, grazie alla deportanza e al servosterzo. Quindi sì, di sicuro. La sfida che noi donne abbiamo in Formula 2 e in Formula 1 è una questione fisica e penso che in Formula E non l'avremo.

La Formula E svela la prossima generazione di auto a Ginevra

LEGGI: La "HIPERCAR" elettrica "cambierà le carte in tavola".

"Non sta a me decidere cosa sia positivo o meno per le donne in questo sport. Ma in base alla mia esperienza posso dire che la Formula Uno - non tutti gli altri campionati, karting, Formula Tre, GT, penso che le donne siano in grado di ottenere buoni risultati in tutte queste serie - in Formula Uno e Formula Due c'è una barriera che è una questione fisica".

"Penso che ci sia un grosso problema per le donne ed è per questo che non ci sono in quei campionati".

Tuttavia, i commenti di Jorda hanno attirato critiche da parte del campione del mondo 2009 Jenson Button, che su Twitter ha sostenuto che non stava aiutando le "donne pilota" con i suoi commenti e ha citato l'importante pilota Nascar Danica Patrick come esempio.

LEGGI: Abt vince in Messico

La risposta di Button ha suscitato l'apprezzamento della pilota britannica di IndyCar Pippa Mann e anche Leena Gade, rappresentante degli ingegneri nella Commissione, ha espresso la sua disapprovazione per le opinioni di Jorda.

"Hai diritto alle tue opinioni e le rispetto", ha twittato. "Ma non usi il nome della Commissione per giustificarle quando ciò contraddice il messaggio e il lavoro che stiamo facendo. Le donne vogliono battere ed essere le migliori a parità di condizioni. Non per la via più facile".

Mann si è detto deluso dal fatto che Jorda sia stato nominato nella Commissione, dato che lo spagnolo ha appoggiato le richieste di un campionato per sole donne.

La CNN ha chiesto un'intervista a Jorda, ma non ha ancora ricevuto risposta.

L'italiana Lella Lombardi è stata l'ultima donna a partecipare a una gara di F1 nel 1976, ma Tatiana Calderon potrebbe presto schierarsi sulla griglia di partenza?

Martedì è stato annunciato che la colombiana sarà una collaudatrice della Sauber per la prossima stagione.

"Tatiana è una persona che lavora sodo e che ha impressionato il team per la sua concentrazione e dedizione", ha dichiarato il team principal della Sauber Fred Vasseur sul sito ufficiale della F1.

"Ha fatto buoni progressi come pilota, sviluppando costantemente le sue capacità mentali e fisiche negli ultimi anni".

