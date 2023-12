Carlos Sainz ottiene la prima vittoria in F1 nel GP di Gran Bretagna mentre Zhou Guanyu sopravvive a un drammatico incidente

La gara è dovuta ripartire dopo che l'auto di Zhou è stata ribaltata e si è schiantata contro una recinzione dopo essere stata colpita poco dopo la partenza.

Il ritardo è stato notevole, ma alla fine il pilota è stato dichiarato idoneo dopo essere stato valutato al centro medico.

Dopo la ripresa della gara, i piloti della Red Bull Max Verstappen e Sergio Perez hanno subito danni alle loro vetture e sono scesi nell'ordine di classifica, consentendo a Sainz e Charles Leclerc della Ferrari di stabilire un forte vantaggio.

Ma una safety car a 10 giri dalla fine ha permesso a Perez di rientrare in contatto e sia lui che Lewis Hamilton hanno superato Leclerc in un finale di gara esaltante per assicurarsi rispettivamente il secondo e il terzo posto.

Sainz, che aveva superato anche il suo compagno di squadra dopo la safety car, ha faticato a trattenere le emozioni dopo aver tagliato il traguardo per primo.

"Non so cosa dire, è stato fantastico", ha detto un emozionato Sainz dopo la gara. È stata una giornata molto speciale che non dimenticherò".

"Non è stato facile, ho faticato un po' con l'equilibrio [...] ma nonostante tutto ho continuato a crederci".

Incidente horror

La gara è stata molto emozionante, con una pletora di star mondiali che hanno occupato la griglia di partenza.

Poco dopo l'inizio della gara, però, l'eccitazione si è trasformata in nervosismo, dopo che un'enorme collisione ha interrotto i lavori al primo giro.

I filmati hanno mostrato l'Alfa Romeo di Zhou capovolgersi in un drammatico incidente che ha coinvolto anche George Russell e Pierre Gasly.

L'auto di Zhou ha sbandato a testa in giù lungo la pista e poi si è ribaltata sulla barriera di pneumatici prima di schiantarsi contro la recinzione.

Durante la nervosa attesa di notizie, i medici si sono occupati del pilota cinese, che alla fine è stato trasportato in barella in un'ambulanza dopo aver evitato gravi lesioni.

"Sto bene, tutto a posto. Halo mi ha salvato oggi. Grazie a tutti per i vostri messaggi gentili", ha twittato Zhou dopo l'incidente.

Il pilota della Williams Racing Alex Albon, coinvolto in un incidente separato, è stato portato all'ospedale di Coventry per controlli precauzionali.

Dopo una lunga attesa, la gara è ricominciata con una partenza da fermo nelle posizioni originali della griglia, nonostante Verstappen abbia superato Sainz durante la prima partenza e Hamilton sia inizialmente passato dalla quinta alla terza posizione.

La ripartenza è stata pulita ma non priva di drammi. Le Ferrari e le Red Bull hanno lottato per le prime quattro posizioni, con Perez che ha subito danni alla sua vettura ed è arretrato dopo un pitstop forzato.

Inizialmente Sainz è stato bravo a tenere a bada Verstappen, ma il pilota della Red Bull ha presto effettuato un sorpasso e si è portato in una posizione di vantaggio.

Tuttavia, il campione in carica di F1 è rimasto a lungo in testa dopo una foratura che ha danneggiato la parte posteriore della vettura.

Dopo una sosta ai box e con le prestazioni compromesse, la sua gara era di fatto finita, per la gioia di alcuni dei presenti a Silverstone, che avevano preso in giro il pilota durante il fine settimana.

Quando sembrava che le due Ferrari avrebbero fatto gara a sé, la safety car ha raggruppato nuovamente il gruppo, permettendo a Perez e Hamilton di lottare per il podio.

Sainz spera di dare seguito alla sua prima vittoria in questo sport con un'altra in Austria la prossima settimana.

Fonte: edition.cnn.com