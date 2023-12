Carlos Alcaraz incanala lo spirito del Real Madrid per sconfiggere Novak Djokovic nell'epopea degli Open di Madrid

Appena 24 ore dopo aver sconfitto il connazionale Rafael Nadal, il 19enne ha lottato per battere il numero 1 del mondo Novak Djokovic in un sensazionale classico di tre ore e mezza sabato per raggiungere la finale del Madrid Open.

Incoraggiato da un pubblico entusiasta allo Stadio Manolo Santana, Alcaraz ha vinto per 6-7(5) 7-5 7-6(5) contro il serbo, diventando così il primo giocatore nella storia a battere Nadal e Djokovic in due partite consecutive sulla terra battuta.

Avendo compiuto solo 19 anni giovedì, Alcaraz ha preso in mano la partita contro il 20 volte vincitore del Grande Slam fin dall'inizio, con una spettacolare serie di drop shot che hanno aiutato il numero 9 del mondo a conquistare il secondo set dopo aver perso il primo al tie-break.

Proprio come il Real Madrid aveva fatto in modo spettacolare contro il Manchester City in Champions League la scorsa settimana, lo spagnolo ha completato una rimonta straordinaria, questa volta trionfando al tie-break e scatenando la bolgia sugli spalti.

Alcaraz ha poi scritto "Un partido en Madrid es molto longo" ("Una partita a Madrid è molto lunga") su una telecamera vicina, evocando un commento fatto dalla leggenda del Real Madrid Juanito nel 1986 che da allora è diventato sinonimo delle frequenti rimonte del club.

Piedi per terra

Con un tempo di gioco di tre ore e 35 minuti, è stato il momento perfetto per Alcaraz, che domenica affronterà il tedesco Alexander Zverev e diventerà il più giovane finalista del Madrid Open.

La vittoria di Alcaraz a Madrid prosegue una stagione incredibile per il ragazzo, che ad aprile è diventato il più giovane vincitore di sempre del Miami Open, ma il giovane tiene i piedi ben saldi a terra.

"Non ve lo dico io", ha risposto Alcaraz quando gli è stato chiesto chi fosse attualmente il miglior giocatore al mondo.

Sono riuscito a battere il n. 1, ma sono ancora classificato n. 9 - ho ancora otto giocatori davanti a me per essere il n. 1".

"Ci godremo il momento, ma domani giocherò la finale di un torneo molto importante... stasera sarò molto concentrata per recuperare ed essere al meglio per il match di domani".

Alcaraz aveva ricevuto elogi entusiastici da Nadal dopo la sua vittoria a Miami, che aveva predetto che sarebbe stata la "prima di molte" per il suo connazionale, e Djokovic ha condiviso i sentimenti di Nadal nella sconfitta.

"Questo talento farà grandi cose in futuro, buona fortuna per la finale di domani", ha twittato Djokovic.

Il serbo è rimasto il numero 1 del mondo per la 369esima settimana dopo la vittoria di mercoledì al secondo turno contro Gaël Monfils.

Fonte: edition.cnn.com