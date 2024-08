"Carlos Alcaraz esprime costernazione per la sua peggiore partita mai giocata, distruggendo la sua racchetta durante una sconfitta al Cincinnati Open"

Monfils ha conquistato la vittoria nel terzo set, consolidando un break e aggiudicandosi un 4-6 7-6 (5) 6-4 contro il 21enne avversario venerdì.

Successivamente, Alcaraz ha definito questo momento come un momento di temporanea perdita di controllo "nella peggior partita che abbia mai giocato nella mia carriera".

"A volte ho avuto voglia di rompere la racchetta", ha confessato Alcaraz ai giornalisti. "Non mi era mai successo prima, perché sono sempre stato in grado di mantenere la calma in situazioni del genere. Di solito riesco a controllare le mie emozioni, il che mi porta a migliorare le mie prestazioni nelle partite o nelle situazioni.

"Oggi, però, non sono riuscito a stabilizzare le mie emozioni, come ho detto prima, non stavo nemmeno giocando a tennis come si deve..., credo che alcuni giocatori perdano il controllo durante la loro carriera e in determinate situazioni. E questo è stato uno di quei momenti per me."

La vittoria è stata di Monfils, che ha segnato la sua ultima vittoria contro un giocatore di alto livello da quando ha battuto Daniil Medvedev a Indian Wells nel marzo 2022, e ha celebrato l'occasione con un ruggito di vittoria e gli applausi del pubblico.

Tuttavia, era Alcaraz che aveva avuto la meglio all'inizio della partita e sembrava essere diretto verso una vittoria difficile quando la pioggia ha interrotto il gioco giovedì sera durante un tiebreak del secondo set, con il quattro volte campione del Grande Slam in vantaggio per 6-4 6-6 (1-3).

Monfils ha rapidamente concluso il secondo set al ritorno del gioco venerdì e poi ha proceduto a conquistare il set decisivo, salvando tutti i punti di break affrontati.

"Questa è stata, direi, la peggior partita che abbia mai giocato nella mia carriera", ha ammesso Alcaraz dopo la partita. "Mi sentivo bene... avevo preparato la partita, ma era un'atmosfera completamente diversa, non so cosa sia andato storto. Non riuscivo a controllare il mio servizio... questa partita era fuori dalla mia portata."

Monfils ha dovuto tornare in campo più tardi quel giorno per il suo incontro del terzo turno contro Holger Rune, dove alla fine è stato sconfitto 3-6 6-3 6-4.

Alcaraz ha espresso delusione per la sua prestazione nella partita di tennis, dicendo "non stavo nemmeno giocando a tennis come si deve oggi", il che indica che aveva perso il controllo del gioco. Monfils, d'altra parte, ha dimostrato le sue abilità nel gioco, conquistando una vittoria, gridando in trionfo e sentendo gli applausi del pubblico.

