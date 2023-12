Carlos Alcaraz e Alexander Zverev trionfano in cinque set da brivido agli Open di Francia

Tra questi c'è il diciannovenne Carlos Alcaraz, che ha salvato un match point sconfiggendo il connazionale Albert Ramos-Vinolas per 6-1 6-7 5-7 7-6 6-4 mercoledì.

Dopo aver sconfitto Rafael Nadal e Novak Djokovic all'inizio del mese, Alcaraz è stato indicato come un potenziale outsider per trionfare al Roland Garros.

Ma la sesta testa di serie è stata vicina a un'uscita anticipata al secondo turno contro Ramos-Vinolas - prima quando ha affrontato un match point nel quarto set, poi di nuovo quando era sotto 0-3 nel quinto.

"Ho creduto in me stesso per tutto il tempo", ha detto Alcaraz ai giornalisti. "Certo, è stata dura... ma ho creduto in me stesso".

Alcaraz ha avuto bisogno di coraggio e determinazione per rimanere in partita, e in numerose occasioni ha corso da una parte all'altra del campo per recuperare punti che sembravano persi.

Potrebbe guardare indietro e riflettere sulle 23 palle break che non è riuscito a convertire, mentre Ramos-Vinolas è stato molto più clinico vincendo sei delle sue sette palle break.

Ma Alcaraz, che venerdì affronterà l'americano Sebastian Korda nel terzo turno, ha messo a segno 74 vincenti - soprattutto grazie al suo eccellente dritto - nel corso delle quattro ore e 34 minuti dell'incontro.

"Sono ancora giovane, ma direi che ora sono un giocatore esperto", ha detto Alcaraz.

"Mi sento a mio agio a giocare nei grandi stadi, nei grandi match, nei grandi slam. Fisicamente sono forte, mentalmente anche, quindi penso di essere pronta a giocare questo tipo di partite in queste situazioni, in questi tornei".

Un altro giocatore di punta che ha raggiunto i cinque set nel tabellone maschile mercoledì è stata la terza testa di serie Alexander Zverev, che ha salvato un match point superando Sebastian Baez per 2-6 4-6 6-1 6-2 7-5.

Zverev ha subito quattro break nei primi due set prima di recuperare con quattro break nel terzo e quarto.

Un quinto set molto combattuto sembrava andare a favore di Baez quando si è portato avanti di un break e poi ha avuto un match point sul 5-4, ma Zverev, semifinalista agli Open di Francia dello scorso anno, è riuscito a reagire e ad assicurarsi il break decisivo sul 5-5.

"Devi solo trovare un modo", ha detto Zverev. "Si parla di forza mentale, si parla di alcuni giocatori - i grandi, Roger (Federer), Rafa (Nadal), Novak (Djokovic) - che trovano sempre un modo nei momenti più difficili.

"È per questo che sono quello che sono. Non sarò mai al loro livello, ma sto cercando di avvicinarmi a loro ed è sicuramente qualcosa che devi fare".

Prima di Alcaraz e Zverev, anche il finalista dell'anno scorso Stefanos Tsitsipas è stato sconfitto in cinque set da Lorenzo Musetti al Roland Garros martedì.

Più semplici le vittorie di Nadal e Djokovic al secondo turno: il primo, che puntava al 14° titolo degli Open di Francia, ha battuto Corentin Moutet per 6-3 6-1 6-4, mentre il secondo, che puntava al terzo, ha battuto Alex Molcan per 6-2 6-3 7-6.

Nadal, che ha disputato la sua 300esima partita del Grande Slam, ha vissuto alcuni mesi difficili a causa di un infortunio dopo la vittoria agli Australian Open di gennaio. "Mi sto godendo il fatto di essere al Roland Garros, il torneo più importante dell'anno per me", ha detto.

LEGGI: Tsonga in lacrime mentre chiude la carriera con una sconfitta agli Open di Francia

Djokovic, nel frattempo, sembrava in procinto di passare al terzo turno contro Molcan, ma è stato spinto al tie break del terzo set in quelle che, a suo dire, sono state condizioni difficili e ventose.

Venerdì affronterà Aljaz Bedene per continuare la difesa del titolo.

Nel tabellone femminile, la campionessa uscente degli US Open Emma Raducanu ha dichiarato di considerare ogni sconfitta come una "lezione" per capire "dove ho sbagliato e dove posso migliorare", dopo la sconfitta per 3-6 6-1 6-1 contro Aliaksandra Sasnovich.

Alla sua prima uscita sulla terra battuta, la 19enne Raducanu ha lottato contro gli infortuni in vista del suo debutto agli Open di Francia, ma ha anche detto di essere "diventata più forte" su questa superficie con il passare della stagione. Il mese prossimo si dedicherà all'erba e al grande slam di casa, Wimbledon.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com