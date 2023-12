Carlo Ancelotti torna al Real Madrid per diventare dirigente per la seconda volta

Succede a Zinedine Zidane alla guida del club, dopo che l'ex giocatore del Real ha lasciato il ruolo di manager per la seconda volta la scorsa settimana.

Ancelotti ha gestito il Real Madrid per due anni, tra il 2013 e il 2015, vincendo la Champions League e la Coppa di Spagna.

"Il Real Madrid comunica che Carlo Ancelotti sarà il nuovo manager della prima squadra per le prossime tre stagioni", ha dichiarato il club in un comunicato. "Domani ci sarà la cerimonia ufficiale della firma insieme al presidente Florentino Perez nella città del Real Madrid".

Il manager italiano lascia il suo incarico di manager dell'Everton in Premier League per approdare ai giganti spagnoli. Dopo aver appreso la notizia della sua partenza, il giocatore ha scritto su Twitter per ringraziare il club.

"Vorrei ringraziare l'Everton FC, i miei giocatori e i tifosi per avermi dato l'opportunità di gestire questo fantastico e storico club", ha dichiarato. Ho deciso di lasciare perché ho una nuova sfida con una squadra che è sempre stata nel mio cuore, il Real Madrid".

"Lascio portando con me tutti i momenti straordinari che abbiamo vissuto insieme e auguro al club e ai tifosi tutto il meglio".

Ex giocatore dell'Italia, Ancelotti è stato sempre vincitore di trofei durante la sua illustre carriera di giocatore e dirigente ed è uno dei soli tre manager ad aver vinto tre Champions League.

Il 61enne ha diretto in passato le superpotenze europee AC Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, vincendo trofei in tutti questi club.

Durante il suo periodo a Madrid con il Real, ha aiutato il club a conquistare il tanto atteso 10° titolo di Champions League nel 2014, battendo in finale i rivali cittadini dell'Atletico.

Se n'è andato solo un anno dopo, ma tornerà nel 2021 con un accordo triennale dopo la prima stagione del Real in 11 anni senza vincere un trofeo.

"Ho il massimo rispetto per tutti coloro che sono associati all'Everton e spero che possano realizzare le entusiasmanti opportunità che hanno davanti", ha dichiarato Ancelotti in un comunicato pubblicato sul sito web dell'Everton.

"Mi sono divertito a stare all'Everton, ma mi si è presentata un'opportunità inaspettata che credo sia la mossa giusta per me e per la mia famiglia in questo momento".

L'Everton è alla ricerca del suo sesto manager fisso in cinque anni.

Fonte: edition.cnn.com