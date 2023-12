Carli Lloyd: la grande della Nazionale femminile degli Stati Uniti si ritirerà dal calcio

Nel corso di un'illustre carriera internazionale iniziata nel 2005, Lloyd ha guadagnato 312 caps - il secondo record di tutti i tempi nella storia degli Stati Uniti e del mondo dietro solo a Kristine Lilly (354) - e ha segnato 128 gol.

In una dichiarazione rilasciata da US Soccer, è stato annunciato che la 39enne Lloyd chiuderà la sua carriera internazionale con quattro partite amichevoli per la USWNT - due a settembre e due a ottobre - che serviranno come ultime partite della 39enne per la nazionale.

Inoltre, completerà il resto della stagione della National Women's Soccer League con il NJ/NY Gotham FC prima di appendere gli scarpini al chiodo.

"Quando ho iniziato con la Nazionale nel 2005, i miei due obiettivi principali erano essere la giocatrice di calcio più completa possibile e aiutare la squadra a vincere i campionati". Ha dichiarato Lloyd in un comunicato di lunedì.

"Ogni singolo giorno in cui sono sceso in campo, ho giocato come se fosse la mia ultima partita. Non ho mai voluto dare nulla per scontato, soprattutto sapendo quanto sia difficile arrivare al top, ma ancora di più rimanere al top per così tanto tempo".

Lloyd è una delle sole quattro giocatrici di calcio internazionali ad aver giocato 300 o più volte per il proprio Paese.

Con 312 presenze sotto cinque allenatori diversi, la USWNT ha un record complessivo di 257-17-38, una percentuale di vittorie dell'88%.

Lloyd ha giocato per gli Stati Uniti in tre decenni diversi, in quattro Coppe del Mondo e in quattro Giochi Olimpici.

Ha disputato 25 partite di Coppa del Mondo e 22 di Olimpiadi, superando Lilly per il maggior numero di partite giocate da una giocatrice della USWNT in eventi mondiali.

Lloyd ha vinto due volte la Coppa del Mondo FIFA femminile e ha vinto due medaglie d'oro olimpiche, più recentemente una medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 dopo che la USWNT ha battuto l'Australia.

Uno dei suoi momenti più belli è stato la finale della Coppa del Mondo del 2015, quando ha segnato una tripletta nel primo tempo nella vittoria per 5-2 della USWNT sul Giappone. In seguito ha vinto il Pallone d'Oro come miglior giocatrice del torneo.

Il mio percorso è stato difficile

Lloyd ha giocato partite internazionali con più di 100 diverse compagne di squadra, definendole "praticamente una famiglia nel corso degli anni".

"Il numero di giorni che trascorriamo insieme in trasferta è superiore al tempo che trascorriamo con le nostre famiglie e le nostre persone care", ha detto.

"Abbiamo potuto condividere insieme momenti incredibili dentro e fuori dal campo, ma anche momenti strazianti. Sono grata per gli alti e i bassi, perché è questo che ci ha aiutato a crescere come persone, come giocatori e come squadra".

"Sarò sempre grato per le amicizie che ho stretto lungo il cammino e per il fatto di aver potuto giocare e competere con i migliori giocatori del mondo".

Lloyd ha avuto l'incredibile capacità di alzare il tiro quando era davvero importante, segnando in tutte e tre le partite delle Olimpiadi a cui ha partecipato.

Ha segnato i gol vittoria nelle partite per la medaglia d'oro alle Olimpiadi del 2008 e del 2012, mentre ha segnato due volte contro l'Australia nella sua ultima partita olimpica all'inizio di questo mese.

I suoi 128 gol in carriera sono al quarto posto nella storia degli Stati Uniti e al quinto in quella mondiale.

"Attraverso tutti i gol, i trofei, le medaglie e i campionati vinti, la cosa di cui sono più orgogliosa è che sono riuscita a rimanere sempre me stessa", ha detto Lloyd.

Il mio percorso è stato difficile, ma posso dire onestamente di essere rimasto fedele a me stesso, ai miei compagni di squadra, ai miei allenatori, ai media e ai tifosi per tutta la mia carriera e questo è ciò di cui sono più orgoglioso".

"Tutti vedono i momenti di gloria, ma io ho apprezzato il lavoro dietro le quinte e le avversità che ho dovuto superare per arrivare a quei momenti gloriosi".

Lloyd è stata nominata due volte giocatrice femminile dell'anno del calcio statunitense e due volte giocatrice femminile dell'anno della FIFA.

L'attuale allenatore della USWNT, Vlatko Andonovski, ha definito Lloyd una "vera leggenda".

"La sua carriera è stata unica e il suo successo sul campo è qualcosa che tutte le giocatrici della Nazionale attuali e future dovrebbero aspirare a raggiungere. Il modo in cui ha affrontato l'allenamento quotidiano e la carriera da professionista è davvero impressionante e sono stato onorato di allenarla".

Fonte: edition.cnn.com