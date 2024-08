Care.com restituirà 8,5 milioni di dollari agli utenti a causa di strategie imprenditoriali ingannevoli, rivela la FTC

Care.com è stata accusata di attirare badanti sulla sua piattaforma con prospettive di lavoro gonfiate e promesse di guadagni ingannevoli, nonché di utilizzare metodi loschi per tenere i consumatori legati agli abbonamenti, secondo Samuel Levine, direttore del Bureau of Consumer Protection della FTC, in una dichiarazione rilasciata nel pomeriggio di lunedì. La sentenza emessa oggi mette fine a queste pratiche illecite, assegna milioni di dollari di rimborsi ai consumatori interessati e lavora per creare un mercato onesto per le famiglie alla ricerca di cure e le badanti alla ricerca di lavoro.

Care.com fornisce una piattaforma per le famiglie per trovare badanti per i loro figli, individui con bisogni speciali, genitori anziani e animali domestici, nonché servizi di pulizia e tutoraggio.

I fondi del risarcimento di $8,5 milioni saranno utilizzati per fornire rimborsi ai consumatori che hanno subito danni finanziari a causa delle presunte pratiche ingannevoli dell'azienda. Come parte dell'accordo, Care.com è anche tenuta a dimostrare qualsiasi affermazione di reddito, informare chiaramente i consumatori sulla procedura di comunicazione sul sito prima di accettare il pagamento e semplificare il processo per cancellare gli abbonamenti.

Care.com ha sfidato le accuse della FTC in risposta alle notizie sull'accordo, affermando di essere stata preparata a portare il caso in tribunale ma ha deciso di risolvere la questione per concentrarsi sull'assistere le famiglie e le badanti.

"Eravamo completamente preparati a litigare su questa questione e avevamo fiducia nella nostra posizione. Tuttavia, abbiamo scelto di concludere questo accordo con la FTC per mantenere la nostra attenzione sul servire le famiglie e le badanti. Questo accordo non in alcun modo conferma le affermazioni della FTC. Siamo in attività da quasi 20 anni e abbiamo aiutato milioni di famiglie americane a conectarsi con le badanti. I nostri clienti sono sempre stata la nostra priorità", ha dichiarato Care.com in una dichiarazione.

L'azienda respinge fermamente le accuse di manipolazione dei dati, esagerazione delle cifre e tentativi di ingannare i clienti. Le informazioni sui tassi del sito sono basate esclusivamente su ciò che le famiglie sono disposte a pagare, che può variare notevolmente.

