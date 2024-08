Cardinale Woelki: La guerra ucraina non deve essere dimenticata in Germania

Il cardinale Rainer Maria Woelki di Colonia intende continuare a sostenere le organizzazioni di aiuto e le persone in Ucraina nonostante l'invasione russa. Durante una visita di diversi giorni nel paese, ha avuto l'impressione che la guerra sarebbe continuata per un po' di tempo. "Sono profondamente turbato", ha detto Woelki a Kyiv. "Per questo motivo è importante che la guerra non venga dimenticata in Germania". Durante la sua visita, che dovrebbe durare fino a lunedì, Woelki ha pianificato incontri con i rappresentanti di vari progetti di aiuto. Il suo programma includeva tappe a Lviv (Lviv), Kyiv, Bucha e Irpin. Soprattutto dopo la sua visita a Bucha, ha preso atto dell'importanza degli standard come le Convenzioni di Ginevra e il diritto umanitario internazionale. Sulla terra, ha visto molto concretamente che questi standard non erano stati rispettati a Bucha, ha detto il cardinale. Bucha è diventata un simbolo delle atrocità della guerra, con alcuni corpi ritrovati con le mani legate dietro la schiena. Le immagini dei corpi che giacevano in strada sono diventate virali a livello mondiale alla fine di aprile 2022, giorni dopo il ritiro russo.

Dall'inizio dell'invasione russa nel 2022, l'Arcidiocesi di Colonia ha sostenuto i progetti di aiuto in Ucraina con più di 1,2 milioni di euro. "Dobbiamo raggiungere le persone", ha detto Woelki. "Continueremo ad essere impegnati". Dobbiamo stare accanto agli ucraini, ma anche vedere che anche dall'altra parte della barricata le persone stanno perdendo i loro cari, ha detto, guardando la Russia.

18:29 L'Ucraina segnala attacchi russi intensificati nella regione di KhersonI russi stanno aumentando le loro attività vicino al villaggio di Krynky nella regione di Kherson, secondo Dmytro Lykhovyi, portavoce del gruppo militare ucraino Tavria. Ciò ha portato le forze ucraine a cercare nuove posizioni, ha detto. Il piccolo villaggio è un insediamento chiave nell'ampiamente contestata testa di ponte del Dnipro nella regione di Kherson occupata dai russi. Prima della guerra contro l'Ucraina, vi vivevano meno di 1.000 persone. "Sette attacchi sono stati respinti a una testa di ponte sulla riva sinistra del fiume Dnipro nella regione di Kherson, a nord del villaggio di Krynky, dove le nostre unità hanno preso nuove posizioni. Il nemico è più attivo lì rispetto alla scorsa settimana", ha detto Lychowyi sulla televisione di stato ucraina. A causa del terreno paludoso, è difficile costruire fortificazioni, stabilire punti di osservazione e prendere posizioni di fuoco nella zona, ha detto Lykhovyi. "Se i russi utilizzano l'artiglieria in estate e lanciano munizioni incendiarie dai droni, si verificano incendi, rendendo difficile mantenere le posizioni", ha aggiunto Lykhovyi.**

18:05 Un bombardiere russo di media portata precipita in SiberiaUn bombardiere russo di media portata del tipo Tu-22M3 (NATO code Backfire) è precipitato in Siberia durante un volo di routine vicino a Irkutsk, ha riferito l'agenzia di stampa statale TASS. L'equipaggio è riuscito a lanciarsi con i paracadute. Si sospetta un problema tecnico con il quadrimotore supersonico come causa dell'incidente. Il bombardiere, sviluppato alla fine degli anni '60 e prodotto in diverse versioni fino al 1993, può essere armato con missili guidati, missili cruise e possibilmente anche il missile ipersonico "Kinshal".**

17:34 L'Ucraina segnala morti e feriti per gli attacchi dei bombardieri russi a KharkivLe autorità segnalano diversi attacchi dei bombardieri russi nella regione di Kharkiv nell'Ucraina orientale, con morti e feriti. Nella distretto di Kupiansk, i russi hanno colpito una struttura civile, uccidendo due civili e ferendone uno, secondo l'agenzia di stampa statale ucraina "Ukrinform", citando un post su Telegram di Oleh Syniehubov, capo dell'amministrazione militare regionale. In un altro attacco con bombardieri a Solotschiw, sei persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di 12 anni, ha riferito il dipartimento delle comunicazioni della polizia regionale su Telegram.

17:03 Lukashenko chiama nuovamente per i colloqui Russia-UcrainaSullo sfondo dell'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk, il leader bielorusso Alexander Lukashenko ha nuovamente chiamato per i colloqui. "Dovremmo sederci al tavolo delle trattative e porre fine a questo conflitto. Nessuno dei tre, ucraini, russi o bielorussi, ha bisogno di questo", ha detto Lukashenko in un'intervista alla TV di stato russa Rossija, secondo l'agenzia di stampa bielorussa Belta. La Bielorussia, alleata della Russia, ha sostenuto l'attacco della Russia all'Ucraina sin dall'inizio della guerra, permettendo ai russi di entrare nell'Ucraina settentrionale dal suo territorio. Lukashenko ha ripetutamente offerto i suoi servizi come mediatore per i colloqui di pace. Ora afferma che l'Occidente, in particolare gli alti funzionari degli Stati Uniti, sono interessati all'escalation del conflitto. "Vogliono che ci distruggiamo a vicenda", ha detto Lukashenko. L'Ucraina si difende dall'invasione russa dal febbraio 2022.

16:19 Rapporti: Ucraina schiera carri britannici Challenger 2 sul territorio russoL'Ucraina sta utilizzando carri britannici Challenger 2 nella sua incursione in Russia sin dalla scorsa settimana, secondo rapporti coerenti dei media britannici BBC e Sky News, citando fonti anonime. In precedenza, il Ministero della Difesa britannico aveva dichiarato che non c'era alcun cambiamento nella politica e che l'Ucraina aveva il diritto di utilizzare le armi fornite dal Regno Unito sul territorio russo, esclusi i missili Storm Shadow. Il ministero non ha commentato specificamente le armi utilizzate in questo schieramento sul territorio russo. Le fonti anonime hanno detto a BBC e Sky News che questo include moderni carri Challenger 2, con almeno 14 di questi carri in uso in Ucraina dal gennaio 2023, uno dei quali è stato confermato distrutto a settembre 2023.

15:58 Ucraina nega ancora il coinvolgimento nella sabotaggio del Nord StreamIl governo ucraino ha nuovamente negato il coinvolgimento nell'atto di sabotaggio contro il gasdotto Nord Stream nel mar Baltico. Invece, è molto probabile che la Russia sia responsabile dell'attacco di settembre 2022, secondo Mykhailo Podoliak, consigliere del presidente Volodymyr Zelensky, che ha dichiarato a Reuters oggi. "Un tale atto richiede significative risorse tecniche e finanziarie", ha detto Podoliak. "E chi le aveva al momento dell'attacco? Solo la Russia". Tre dei quattro gasdotti che pompavano gas russo direttamente in Germania sono stati distrutti negli attacchi. L'inchiesta è condotta dal procuratore generale federale a Karlsruhe. È stato rivelato mercoledì che un primo mandato di arresto è stato emesso per un ucraino residente in Polonia, ma è riuscito a fuggire in Ucraina. L'atto è sospettato di essere collegato alla guerra della Russia contro l'Ucraina, iniziata con l'invasione nel febbraio 2022.

15:40 Zelensky riferisce la cattura della città russa di SudjaSecondo il presidente Volodymyr Zelensky, i soldati ucraini hanno completamente preso il controllo della città russa di Sudja nella regione di Kursk. Un centro di comando militare ucraino viene stabilito lì, ha detto Zelensky (vedi voce 15:21). Il canale televisivo ucraino 1+1 aveva già trasmesso mercoledì footage che si diceva mostrasse la città, situata intorno a dieci chilometri dal confine, sotto il controllo ucraino. Le immagini mostravano colonne di veicoli militari russi bruciati e soldati ucraini che distribuivano aiuti alla popolazione locale e rimuovevano le bandiere russe dagli edifici amministrativi.

15:21 L'Ucraina stabilisce un comando militare nella regione di KurskDopo che i troops ucraini hanno avanzato nella regione russa confinante di Kursk, Kiev ha stabilito un comando militare per il territorio che controlla. Il comando sarà responsabile del mantenimento dell'ordine pubblico e dell'attenzione alle priorità dei bisogni della popolazione, ha detto il Comandante in Capo Oleksandr Syrskyi durante un incontro con il presidente Volodymyr Zelensky. Il generale maggiore Eduard Moskalyov è stato nominato comandante. Syrskyi ha anche detto che l'esercito ucraino ha preso il controllo di 82 località e 1.150 chilometri quadrati di territorio dal inizio dell'offensiva.

14:57 Mosca annuncia ulteriori truppe per le regioni di frontiera

Il ministro della Difesa russo, Andrei Belousov, ha annunciato un aumento delle truppe e delle risorse per le regioni di Kursk, Belgorod e Bryansk, confinanti con l'Ucraina. Belousov ha dichiarato a Mosca che lo Stato Maggiore ha preparato un piano con ulteriori misure. "L'obiettivo principale è migliorare l'efficienza del sistema di gestione delle truppe in collaborazione con altre agenzie di sicurezza", ha detto Belousov in una riunione sulla protezione delle regioni di frontiera, con un focus sulla regione di Belgorod. Ha anche dichiarato che sorveglierà personalmente l'attuazione del piano, sottolineando la necessità di proteggere l'integrità territoriale, la popolazione e l'infrastruttura delle regioni di frontiera. Il piano prevede una migliore coordinazione tra il Ministero della Difesa, l'FSB, la Guardia Nazionale e altre agenzie di sicurezza. Nel frattempo, il Ministero della Difesa ha riferito la distruzione delle posizioni ucraine sul territorio russo, sebbene queste affermazioni non siano state verificate da fonti indipendenti.

Lo scorso martedì, le truppe di terra di Kiev sono entrate per la prima volta nel territorio russo nella regione di Kursk dal'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, quasi due anni e mezzo fa. Da allora, migliaia di soldati ucraini hanno avanzato, prendendo il controllo di decine di insediamenti. L'incursione di troops nemici con carri armati e artiglieria pesante ha causato sorpresa tra la popolazione russa circa lo stato del confine di stato.

14:26 Campagna dei media e stato di emergenza - La Russia si lamenta: vittime dell'aggressione ucraina

Il conflitto in Ucraina è diventato da tempo una guerra di immagini. Le riprese video mostrano posizioni militari distrutte, i canali dei media riferiscono di presunte vittorie parziali. Mosca sta ora utilizzando l'offensiva di Kursk per diffondere un'altra narrazione distorta.

13:58 Russi fuggono dalla regione di frontiera: "Ci siamo nascosti nei cespugli"

13:41 Governatore di Kursk: Missile Ucraino Intercettato Sopra Lgov

Da oltre una settimana, i soldati ucraini combattono contro i soldati russi dopo un attraversamento del confine inaspettato nella regione russa di Kursk. Il governatore ad interim di Kursk, Alexei Smirnov, ha ordinato l'evacuazione del distretto di Gluschkowo, situato a nord-ovest di Sudscha. Ciò suggerisce che i soldati ucraini stanno avanzando nella zona. Secondo i resoconti russi, più di 120.000 residenti della regione sono già stati evacuati in sicurezza. I soldati russi hanno intercettato un missile ucraino sopra la città di Lgov nella regione russa di Kursk, secondo il governatore ad interim, Alexei Smirnov. I detriti hanno ferito due locali, ha riferito Smirnov.

13:18 Russia: Villaggio di Iwaniwka in Donetsk Preso

I soldati russi hanno preso il villaggio di Iwaniwka nella regione ucraina orientale di Donetsk, secondo il governo russo. L'agenzia di stampa statale russa Interfax ha riferito questo, citando il Ministero della Difesa.

12:42 Umbach: "La Russia ha escalato l'attività di sabotaggio" Dopo i sospetti di sabotaggio nei pressi dei barracks di Colonia-Wahn, si pone la questione: quanto è sicuro la Germania contro gli attacchi ibridi della Russia? L'esperto di sicurezza Frank Umbach vede l'inizio di un nuovo capitolo dopo una fase di contenimento. Gli estremisti di destra e di sinistra hanno giocato un ruolo significativo in questo.

12:11 Poca tregua per il Fronte Orientale nonostante l'avanzata in territorio russo L'Ucraina riferisce aspri combattimenti sul fronte orientale del paese. Despite l'avanzata ucraina in territorio russo sul confine settentrionale, il fronte principale in Ucraina non sarà alleggerito. "Despite gli eventi sul territorio russo, il nemico continua a mantenere la maggior parte delle sue truppe in questa direzione (Fronte Orientale) e sta cercando di ottenere successi," dice l'ufficiale Serhij Zehozkij in televisione. Lo Stato Maggiore ucraino conta 58 scontri. Questo è il numero più alto di scontri segnalati per un singolo giorno questo mese.

11:41 Munz: "Questo causerebbe grande tumulto in Russia" Circolano voci in Russia secondo cui i coscritti vengono inviati nell'Oblast di Kursk per fermare l'avanzata ucraina. Il corrispondente di ntv-Russia Rainer Munz spiega l'importanza di questo e riferisce dell'arresto di un americano in Russia.

11:02 Unità cecena afferma di aver ripreso la posizione a Kursk Secondo il comandante dell'unità cecena Achmat, i soldati russi hanno ripreso il villaggio di Martynowka nell'Oblast di Kursk. Il generale maggiore Apti Alaudinow esprime questo sulla televisione di stato russa. Tale affermazioni sulla situazione di combattimento non possono essere confermate in modo indipendente.

10:37 Russi: I soldati di Mosca a Kursk semplicemente fuggirono La situazione nella regione di Kursk, attaccata dalle forze militari ucraine, rimane incerta. Tuttavia, il presidente Selenskyj fornisce alcune informazioni sulle motivazioni dell'attacco. Nel frattempo, i residenti della regione si lamentano di essere stati abbandonati dalla leadership russa e dall'esercito.

10:13 La Russia dichiara lo stato di emergenza per la regione di Belgorod Il Ministero per le situazioni di emergenza russo ha dichiarato uno stato di emergenza federale per l'Oblast di Belgorod. Ciò era già stato dichiarato per l'Oblast di Kursk confinante, dove i soldati ucraini hanno invaso improvvisamente l'8 agosto. Il ministro Alexander Kurenko spiega riguardo a Belgorod che la situazione lì rimane complessa e tesa. "A causa degli attacchi terroristici dei gruppi armati ucraini nell'Oblast di Belgorod, sono state danneggiate le strutture residenziali e le infrastrutture, e ci sono morti e feriti."

10:00 I ministri della Difesa di Ucraina e USA discutono la situazione Il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerow ha discusso la situazione di combattimento e le esigenze militari dell'Ucraina con il suo omologo statunitense Lloyd Austin. Umerow ha anche ringraziato Austin "per il sostegno continuo e completo sin dall'inizio dell'invasione su larga scala della Russia", riferisce il Ministero della Difesa a Kiev.

09:31 WSJ: Zelensky Ha Approvato il Sabotaggio del Nord Stream

Secondo il Wall Street Journal, imprenditori privati hanno avviato un'operazione, supervisionata da un alto ufficiale, per sabotare il gasdotto Nord Stream. Il presidente Zelensky ha inizialmente approvato il piano, ma ha poi tentato, senza successo, di fermarlo. L'operazione di sabotaggio, che è costata 300.000 dollari, è stata eseguita da un piccolo equipaggio di sei membri su uno yacht. "Rido sempre quando leggo le speculazioni dei media su un'operazione

07:28 Ucraina: il Kursk diventerà 'zona cuscinetto'

L'esercito ucraino ha dichiarato che permetterà l'evacuazione dei civili dalla regione russa di Kursk verso la Russia e l'Ucraina e stabilirà una zona cuscinetto nell'area dove le sue truppe hanno lanciato un'offensiva principale. "Istituire una zona cuscinetto nella regione di Kursk è un passo per proteggere le nostre comunità di confine dal fuoco nemico quotidiano", ha detto il Ministro dell'Interno Ihor Klymenko.

06:45 La Russia recluta lavoratori per scavare trincee a Kursk attraverso i portali lavoro

I portali lavoro russi stanno pubblicizzando posizioni per scavare trincee nella regione di Kursk man mano che le forze ucraine guadagnano terreno nell'area di frontiera russa, secondo quanto riferito da CNN. L'Ucraina rivendica il controllo di 74 insediamenti nella regione. Gli annunci di lavoro cercano "lavoratori generici" in grado di scavare fortificazione nella zona di Kursk, con stipendi pubblicizzati che variano da 150.000 a 371.000 rubli (circa $1.600 a $4.000 USD).

05:52 Ucraina: oltre 100 soldati russi catturati a Kursk

Le forze ucraine operative nella regione di Kursk hanno catturato oltre 100 soldati russi, secondo il Comandante in Capo Oleksandr Syrskyi in un rapporto al Presidente Volodymyr Zelensky. Le forze ucraine hanno avanzato di uno o due chilometri in diverse aree.

02:39 Ordinato un'ulteriore evacuazione a Kursk

Nella regione russa di Kursk, ulteriori residenti sono invitati a lasciare le loro case a seguito dell'avanzata dell'Ucraina. Il governatore Alexei Smirnov ha ordinato l'evacuazione del villaggio di Glushkowo, dove vivono circa 4.500 persone. Il confine ucraino dista 11 chilometri. Due giorni fa, Smirnov aveva riferito che 121.000 persone erano state evacuate o avevano lasciato la regione di loro spontanea volontà.

23:58 Lo Stato Maggiore ucraino conferma gli attacchi alle basi aeree russe

Lo Stato Maggiore ucraino ha confermato gli attacchi a quattro basi aeree russe durante la notte. Gli aerei militari, tra cui i caccia Su-34 e Su-35, erano stazionati nelle basi delle regioni di Voronezh, Kursk e Nizhny Novgorod. I principali obiettivi erano i depositi di olio e lubrificanti e i hangar per aerei. Le conseguenze degli attacchi stanno ancora essere valutate.

23:24 Cittadino statunitense arrestato in Russia

Un tribunale distrettuale di Mosca ha condannato un cittadino statunitense a 15 giorni di detenzione amministrativa per comportamento disordinato. Il tribunale ha ordinato all'americano di trascorrere 15 giorni in detenzione amministrativa per "petty hooliganism". In precedenza, l'organo investigativo principale del paese aveva riferito di aver aperto un caso penale contro il cittadino statunitense per aver utilizzato violenza contro un pubblico ufficiale. Secondo l'agenzia di stampa russa TASS, questo potrebbe comportare fino a cinque anni di prigione. TASS riferisce che l'uomo si è rifiutato di fornire i suoi dettagli personali in un hotel e si è comportato in modo aggressivo, e in seguito ha colpito un ufficiale di polizia quando è stato portato in una stazione di polizia. Il governo degli Stati Uniti ha risposto con cautela. "Siamo a conoscenza di questi resoconti dell'arresto di un altro cittadino americano in Russia", ha detto Vedant Patel, portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, ai reporter. "Stiamo lavorando per raccogliere il più possibile informazioni per chiarire la situazione consolare e determinare se è possibile l'assistenza consolare".

22:10 L'Ucraina riferisce dell'attacco russo al porto di Odessa

L'esercito russo starebbe prendendo di mira l'infrastruttura portuale di Odessa, secondo i resoconti ucraini. Almeno due persone sono rimaste ferite nell'attacco alla struttura del Mar Nero, hanno detto le autorità regionali. I due casi noti riguardano un lavoratore portuale e un autista di trasporti di grano, secondo l'ufficio del procuratore generale. Il governatore responsabile, Oleh Kiper, ha aggiunto che la Russia ha utilizzato un missile balistico nell'attacco. Non è stata fornita alcuna dichiarazione russa.

21:50 Pistorius avverte del potenziale sabotaggio nell'Esercito tedesco dopo gli incidenti di sicurezza

Il Ministro della Difesa Boris Pistorius ha raccomandato un aumento della vigilanza dopo gli incidenti di sicurezza alla base aerea della Luftwaffe a Colonia-Wahn e al sito di supporto NATO a Geilenkirchen. "Abbiamo risposto prontamente a entrambi gli incidenti, bloccando l'accesso, stringendo i controlli, coinvolgendo le autorità investigative e ordinando i test di laboratorio. Questi incidenti dimostrano che dobbiamo rimanere vigili", ha detto Pistorius a "Der Spiegel". "Certo, stiamo rivedendo le nostre misure di sicurezza e le stiamo adeguando come necessario. Questo processo è già iniziato", ha sottolineato il politico SPD. Al momento non ci sono indicazioni concrete su un collegamento tra i due incidenti a Colonia-Wahn e Geilenkirchen. "Ora dobbiamo attendere i risultati ulteriori delle indagini e agire con calma. Ci affidiamo alla collaborazione comprovata con le autorità investigative competenti", ha detto Pistorius (vedi anche gli aggiornamenti alle 21:10, 18:55 e 18:24).

21:30 Austria: Il pubblico ministero presenta le prime accuse nell'ambito dello scandalo dello spionaggio che coinvolge la RussiaIl pubblico ministero austriaco ha presentato per la prima volta accuse contro l'ex agente di protezione costituzionale Egisto Ott. Tra queste, spionaggio a favore della Russia. Secondo l'atto d'accusa, Ott, in qualità di funzionario del Ministero dell'Interno di Vienna, è accusato di aver commissionato un altro dipendente, su incarico di un membro del partito di destra populista FPÖ, per ottenere informazioni sui partecipanti a un incontro dei servizi di intelligence europei. both Ott e l'ex membro del FPÖ Hans-Jörg Jenewein sono accusati di aver violato i segreti ufficiali. Potrebbero affrontare fino a tre anni di prigione, secondo il pubblico ministero. Non è ancora stata fissata una data per l'inizio del processo. In particolare, Ott è accusato di aver fornito a Jenewein i nomi di diversi dipendenti dei servizi di intelligence, mettendo a rischio, tra le altre cose, il mantenimento della sicurezza nazionale pubblica e il successo delle future attività di intelligence. Jenewein è anche accusato di aver passato documenti riservati dal parlamento, a cui aveva accesso attraverso la sua partecipazione alla commissione d'inchiesta sul cosiddetto "affare Ibiza".

21:10 Dopo l'allarme per il sabotaggio delle forze armate tedesche: la CDU vede il ministero della Difesa responsabileLa polizia e la protezione statale stanno indagando su un incidente di sicurezza presso l'impianto idrico della base aerea della Luftwaffe a Colonia-Wahn a causa del sospetto di un'azione di sabotaggio contro le forze armate tedesche. "Valori anomali dell'acqua" e poi un buco nella recinzione sono stati scoperti, ha dichiarato un portavoce delle forze armate tedesche a Colonia di fronte alla base. La politica della difesa della CDU Serap Güler vede ora il ministero della Difesa responsabile per chiarire le domande aperte: "Il ministero deve ora chiarire immediatamente come un esterno sia stato in grado di accedere alle basi militari apparentemente ben protette", ha detto a "Der Spiegel". "Allo stesso tempo, è encomiabile che le forze armate tedesche abbiano riconosciuto gli incidenti in anticipo", ha detto Güler (vedi anche gli aggiornamenti dalle 18:55 e dalle 18:24).

