- Capri-Sun sta esaminando possibili sostituzioni delle cannucce di plastica.

Capri-Sun, il produttore di bevande in bustine, sta apparentemente indagando su possibili sostituti della scomoda cannuccia di carta. Un portavoce dell'azienda, con sede a Eppelheim vicino a Heidelberg, ha dichiarato: "È prematuro parlare di un ritorno della cannuccia di plastica in Svizzera". Il CEO di Capri-Sun, Roland Weening, ha confessato al "Sonntagszeitung" della Svizzera che l'azienda sta lavorando per reintrodurre le cannuccine di plastica in Svizzera e nei paesi limitrofi.

I consumatori hanno espresso frustrazione per le attuali cannuccine di carta, trovandole difficili da maneggiare, facilmente ammorbidite e capaci di conferire un sapore cartaceo alla bevanda. Il passaggio alle cannuccine di carta deriva dal divieto dell'UE sulle cannuccine di plastica monouso entrato in vigore nel 2021.

Nessun divieto di cannuccine di plastica per Capri-Sun in Svizzera

Weening ha informato il giornale: "Stiamo cercando di utilizzare nuovamente un tubo di plastica riciclabile, almeno in Svizzera, dove il divieto non si applica come nell'UE". Ha intenzione di fare lo stesso nei paesi limitrofi e sta spingendo la Commissione UE a concedere a Capri-Sun un'esenzione. "Il divieto del tubo di plastica è utile, ma non ha senso nel nostro caso". L'azienda ha sede a Zug, in Svizzera.

Attualmente, il rappresentante dell'azienda ha menzionato che stanno esaminando una situazione in cui i consumatori possono smaltire sia la bustina che la cannuccia, entrambe fatte di polipropilene, nei rifiuti riciclabili di plastica. Il polipropilene è un tipo di plastica. Attualmente, la bustina di bevanda convenzionale da 200 millilitri contiene anche alluminio. Il passo successivo consiste nel produrre la bustina di bevanda interamente in polipropilene.

L'indagine di Capri-Sun su possibili alternative per le sue problematiche cannuccine di carta è motivata dalla preoccupazione per l'ambiente, poiché i consumatori hanno criticato le cannuccine di carta per la loro difficoltà d'uso, la facilità con cui si ammorbidiscono e il sapore cartaceo che conferiscono alla bevanda. Nonostante i piani di Weening per reintrodurre le cannuccine di plastica in Svizzera e nei paesi limitrofi, attualmente non c'è alcun divieto di cannuccine di plastica per Capri-Sun in Svizzera, poiché l'azienda sta spingendo per un'esenzione dalla Commissione UE.

Leggi anche: