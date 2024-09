- Capri-Sun inizia una petizione online per l'uso di cannucce alternative.

Capri-Sun Fa Scoppiare una Petizione Online per il Ritorno delle Cannuccine di Plastica nell'UE

Capri-Sun, noto per i suoi bustini di bevande, ha lanciato una petizione online su change.org, con l'obiettivo di raccogliere un milione di firme a sostegno del ritorno delle cannuccine di plastica. Una volta raccolte queste firme, Capri-Sun intende presentarle alla Commissione UE. In un'intervista a un quotidiano svizzero due settimane fa, il CEO Roland Weining ha espresso il desiderio di lavorare verso un'esenzione dal divieto dell'UE sulle cannuccine monouso di plastica.

Tuttavia, Adriana Neligan, esperta di economia circolare con sede all'Istituto della Germania a Colonia, mette in discussione la possibilità di un'esenzione. Andreas Hermann, esperto dell'Oeko-Institut di Darmstadt, fa eco a questo sentimento, affermando che la direttiva dell'UE si concentra sulla protezione dell'ambiente e che non sono menzionate eccezioni riguardo alle cannuccine di plastica.

Capri-Sun ha utilizzato cannuccine di carta dal 2021, ma ha annunciato l'intenzione di tornare alle cannuccine di plastica in Svizzera e nei paesi limitrofi. La società ha sede a Zug, in Svizzera, che è esentata dal divieto dell'UE.

L'Experta è Scettica Riguardo al Rovesciamento del Divieto dell'UE

L'esperta Neligan presume anche che il divieto dell'UE sugli articoli monouso di plastica dal 2021 non sarà rovesciato. Tuttavia, Neligan ha evidenziato i potenziali difetti delle cannuccine di carta, affermando che molte non durano neanche per un uso singolo. "Il problema è: per quanto tempo un prodotto può essere utilizzato? E la risposta, ovviamente, migliora l'equilibrio ambientale". Ad esempio, i sacchetti di plastica riciclati hanno un bilancio ambientale migliore dei sacchetti di carta.

Attualmente, il portavoce di Capri-Sun ha evidenziato che la società sta valutando la possibilità di consentire ai consumatori di smaltire sia i bustini delle bevande che le cannuccine, entrambi in polipropilene, insieme nei rifiuti riciclabili. Il polipropilene è un materiale plastico. Attualmente, il classico bustino da 200 millilitri ancora contiene alluminio. In futuro, il bustino della bevanda dovrebbe essere interamente in polipropilene.

