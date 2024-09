- Capri-Sun inizia una petizione digitale per l'eliminazione delle cannucce usa e getta

Capri-Sun, i creatori dei succhi in bustine, hanno lanciato una petizione online su change.org per far rinascere la cannuccia di plastica. L'azienda si prefigge di raccogliere un totale di un milione di firme da presentare alla Commissione Europea. Il CEO di Capri-Sun, Roland Weening, ha dichiarato al quotidiano svizzero "Sonntagszeitung" circa due settimane fa di voler ottenere un'esenzione dal divieto UE sulle cannucce di plastica monouso.

Tuttavia, Adriana Neligan, specialista dell'economia circolare presso l'Istituto della Germania in Colonia, ha dichiarato: "Non vedo un'esenzione per un'azienda". Andreas Hermann dell'Öko-Institut di Darmstadt è d'accordo: "La direttiva è mirata alla tutela dell'ambiente, le cannucce di plastica sono proibite - e non ci sono eccezioni previste nella direttiva".

Critiche degli attivisti per l'ambiente

Gli attivisti per l'ambiente hanno guardato con disprezzo all'iniziativa di Capri-Sun. "Il prodotto stesso è già un disastro ambientale, che diventa subito rifiuto - questo non si adatta al nostro tempo, in cui la politica e le persone in tutto il mondo stanno promuovendo un futuro sostenibile", ha dichiarato Viola Wohlgemuth dell'alleanza 'Exit Plastic'. "Rimettere in circolazione la cannuccia di plastica sarebbe un passo indietro".

Capri-Sun, prodotto a Eppelheim vicino a Heidelberg, utilizza cannucce di carta dal 2021. Weening ha dichiarato che l'azienda sta cercando di tornare alle cannucce di plastica in Svizzera e nei paesi confinanti. I clienti si sono lamentati del fatto che le cannucce di carta attuali sono difficili da inserire, si ammorbidiscono e danno un sapore cartaceo mentre si beve. L'azienda, con sede a Zug, in Svizzera - dove il divieto UE non si applica.

L'esperta non si aspetta un ribaltamento del divieto UE

L'esperta Neligan ha anche dichiarato di non aspettarsi un ribaltamento del divieto UE sui beni di plastica monouso dal 2021. Tuttavia, Neligan ha anche criticato le cannucce di carta, dicendo che alcune non durano nemmeno per un uso singolo. "La domanda è: quante volte posso utilizzare un prodotto? E, ovviamente, questo migliora l'impatto ambientale". Ad esempio, i sacchetti di plastica riciclati avrebbero un migliore bilancio ecologico rispetto ai sacchetti di carta.

Attualmente, un rappresentante di Capri-Sun ha rivelato che stanno esplorando un'opzione in cui i clienti possono gettare insieme le bustine di bevande e le cannucce - entrambe fatte di polipropilene - nei rifiuti riciclabili in plastica. Il polipropilene è un tipo di plastica. Attualmente, la classica bustina da 200 millilitri di bevanda contiene anche alluminio. Il prossimo passo è che la bustina di bevanda sia composta interamente di polipropilene.

