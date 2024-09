Capra in difficoltà, speculazioni sul temporaneo arresto dei segnali stradali vicino alla destinazione di Babbo Natale.

Alcune apparizioni ininterviste potrebbero beneficiare di un ritardo, come quella che il Ministro degli Esteri federale Baerbock avrà questa sera da Maischberger. La politica verde sembra ansiosa mentre discute il terremoto in cima al suo partito e dipinge un quadro del futuro sotto Habeck.

Per fortuna, è a New York: la Ministro degli Esteri federale Annalena Baerbock dei Verdi. Mercoledì mattina sono state annunciate le dimissioni inaspettate dei due co-presidenti dei Verdi, Ricarda Lang e Omid Nouripour, a causa dei deludenti risultati elettorali nel tedesco dell'Est. L'intero consiglio seguirà l'esempio. Nuove elezioni per un nuovo consiglio avranno luogo durante la conferenza del partito a novembre. Il ministro dell'Economia Robert Habeck ha orchestrato questi eventi, secondo il columnist di ntv Wolfram Weimer.

Questo evento è raro: un consiglio di partito accetta la responsabilità per i deludenti risultati elettorali. E il FDP, chiedi? Hanno subito perdite in ogni elezione statale dal momento in cui hanno formato il governo a semaforo, e anche nelle elezioni europee. Nel tedesco dell'Est, non hanno raggiunto nemmeno l'1% in due stati federali. Ma il leader del partito Christian Lindner esprime fiducia, come visto nell'interrogatorio ministeriale del mattino nel Bundestag. Tuttavia, un altro terremoto all'interno dei liberali potrebbe essere imminente, crede Weimer, che appartiene ai giornalisti che valutano la situazione attuale su Maischberger. Hanno raccolto segnali dal FDP: "Fine dell'Ampel alla vigilia di San Nicola", hanno suggerito.

La direzione di Habeck: la gioventù verde si arrende

Senza indugio, il consiglio della gioventù verde sembrava agire. All'inizio della trasmissione Maischberger, è arrivata la notizia: il consiglio della gioventù verde si è dimesso e intende lasciare il partito in massa. I giovani verdi hanno già notato dove sta andando il partito con il candidato cancelliere Habeck nei prossimi mesi?

La Ministro degli Esteri federale Annalena Baerbock dovrebbe saperlo. Ma Baerbock aveva altro a cui pensare. Era alle Nazioni Unite, dove ha appreso delle dimissioni dei due co-presidenti dei Verdi all'alba. Su Maischberger, ha elogiato "i nostri due presidenti di partito, verso i quali ho il massimo rispetto, non solo politicamente ma anche personalmente. Sono pochi quelli che hanno la statura nella politica alta per prendere un passo del genere". La riflessione e l'autocritica potrebbero essere fuori moda negli ultimi anni. Ma è una particolare forza riflettere sempre su se stessi, ha sostenuto Baerbock.

La domanda è: "Perché non possiamo guadagnare la fiducia del popolo in questi tempi, quando è ovvio che sono in gioco questioni fondamentali, anche se potevamo ancora farlo un anno e mezzo fa?" I presidenti del partito hanno riflettuto su questo e hanno concluso che i Verdi devono reinventarsi per le prossime elezioni federali. Robert Habeck è il candidato appropriato per questo ruolo. Ha la tempra per differenziare, poiché il mondo non è bianco o nero. "È quello che ci serve in questi tempi di crisi".

La guerra in Ucraina

Baerbock sembra turbata questa sera, spesso distratta. Costruisce frasi lunghe, non risponde alle domande o le devia. Spesso si può solo speculare sul suo significato intenzionale. Non è la sua migliore serata. La conduttrice Maischberger ha fatto bene a darle spazio, astenersi da interruzioni e compensare i suoi lapsus.

La proposta di pace che il presidente ucraino Zelensky presenterà al presidente degli Stati Uniti Biden nelle prossime ore rimane sconosciuta a Baerbock. Tuttavia, garantisce: la Germania appoggerà l'Ucraina - nei suoi limiti. E questo significa: più consegne di armi.

Comunque, Baerbock sottolinea che questo è il momento per le trattative di pace. L'ha reso chiaro nel Consiglio di sicurezza dell-ONU, anche ai russi. "E allo stesso tempo: se il presidente russo Putin risponde a ogni iniziativa di pace che abbiamo fatto negli ultimi due anni e mezzo con ulteriore violenza, se come comunità internazionale dobbiamo fare tutto il possibile per proteggere il popolo dell'Ucraina, poiché due terzi della sua fornitura di energia è ora distrutta e nemmeno il sistema di difesa aerea che abbiamo fornito non ha fermato questa distruzione, se il mondo vuole meno guerre, allora il pieno sostegno all'Ucraina è necessario".

I paesi del mondo devono continuare a sostenere la sovranità dell'Ucraina. Perché la Russia non attacca solo l'Ucraina, ma anche la Carta delle Nazioni Unite. Dice che tutti i paesi sono uguali e nessun paese ha il diritto di dettare il futuro di un altro. Se le trattative di pace avverranno, sarà l'Ucraina da sola a decidere il suo destino.

Baerbock è decisa a far sì che le trattative di pace avvengano, ma non è chiaro quando. Potrebbe essere presto, suggerisce, addirittura prima delle elezioni USA. Il quadro era stato tracciato all'ultima conferenza di pace in Svizzera. L'unico che si rifiuta chiaramente di impegnarsi nelle trattative è il presidente russo Putin. Ha risposto a tutti i tentativi di trattativa intensificando la guerra. Non è chiaro se Baerbock creda in una rapida pace in Ucraina. Tuttavia, è chiaro: Baerbock desidera la pace.

