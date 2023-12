Capodanno in TV: Tutti i modi per festeggiare il 2024

Dai festini di Anderson Cooper e Andy Cohen a Times Square a Cynthia Erivo che intona brani a Washington, il passaggio dal '23 al '24 sarà annunciato dalla potenza delle star.

Ecco un elenco di opzioni su dove e come assistere ai vari festeggiamenti.

Capodanno in diretta con Anderson Cooper e Andy Cohen

Cooper e Cohen tornano per il settimo anno come co-conduttori della trasmissione di Capodanno della CNN, che quest'anno accoglierà le performance musicali di Enrique Iglesias, Maroon 5, Jonas Brothers, Flo Rida, Miranda Lambert, Darius Rucker e Rod Stewart.

Interviste dal vivo con Patti Labelle, Jeremy Renner, Neil Patrick Harris, Bowen Yang e Matt Rogers e un'apparizione speciale di David Blaine contribuiranno a dare il benvenuto al nuovo anno.

Il "New Year's Eve Live with Anderson Cooper and Andy Cohen" della CNN andrà in onda il 31 dicembre alle 20.00 ET e sarà trasmesso in diretta streaming su CNN Max. Per gli abbonati alla pay TV, sarà disponibile anche su CNN.com, CNN connected TV e sulle applicazioni mobili.

Capodanno rock di Dick Clark

A portare avanti la famosa tradizione sarà Ryan Seacrest, che torna per il 19° anno come conduttore dello speciale della ABC, sempre da Times Square. Quest'anno sarà affiancato dalla co-conduttrice Rita Ora, con esibizioni di Jelly Roll, Megan Thee Stallion e Tyla.

Da Los Angeles si esibiranno anche Green Day, Janelle Monáe, Ellie Goulding, Bebe Rexha, Ludacris e Thirty Seconds to Mars, mentre Post Malone salirà sul palco da Las Vegas.

"Dick Clark's New Year's Rockin' Eve" andrà in onda il 31 dicembre alle 20.00 ET sulla ABC.

Cynthia Erivo & Friends: A New Year's Eve Celebration".

Anche se presto sarà conosciuta da molti come Elphaba nell'imminente adattamento per il grande schermo di "Wicked", l'attrice e cantante candidata all'Oscar Cynthia Erivo intonerà le sue canzoni del cuore al Kennedy Center di Washington per uno speciale sulla PBS in occasione del Capodanno.

Secondo un comunicato stampa, la serata presenterà "una raccolta di canzoni profondamente personali che hanno contribuito a plasmare la carriera e la sensibilità artistica della Erivo e che abbracciano un'ampia gamma di generi, dalle canzoni da spettacolo all'hip-hop".

Insieme alla Erivo - che ha vinto un Tony Award per aver interpretato Celie nel revival di Broadway del 2015 de "Il colore viola" - ci saranno gli interpreti vincitori di un Tony Ben Platt e Joaquina Kalukango.

"Cynthia Erivo & Friends: A New Year's Eve Celebration" andrà in onda il 31 dicembre alle 20.00 ET su PBS e in streaming su PBS.org e sulla PBS App.

