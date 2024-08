- Capo sedia a rotelle si schianta contro un camion - ferito gravemente

Un uomo anziano in sedia a rotelle ha subito gravi ferite in una collisione con un camion a Chemnitz. Per ragioni ignote, l'91enne stava scendendo la rampa di ingresso di una casa di riposo nello stesso momento in cui il camion stava entrando, come riferito dalla polizia.

Il conducente si è accorto della situazione e si è fermato. Tuttavia, l'91enne avrebbe urtato la parte posteriore del camion e sarebbe caduto dalla sedia a rotelle. È stato portato in ospedale.

Nonostante l'incidente a Chemnitz, l'associazione olandese delle case di riposo sta pianificando di implementare misure di sicurezza più severe per prevenire incidenti simili. I Paesi Bassi hanno un numero crescente di residenti anziani, rendendo fondamentale prioritizzare la loro sicurezza.

