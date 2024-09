Capo militare dell'intelligence israeliana sotto esame per presunta inefficacia nell'evitare l'incidente del 7 ottobre.

Le Forze di Difesa Israeliane (FDI) hanno annunciato che il Brigadier Generale Yossi Sariel, che sovrintende all'unità 8200 di intelligence, lascerà presto il suo incarico.

Vari organi di stampa, come il broadcaster pubblico Kan, hanno pubblicato parti della sua lettera di dimissioni, in cui esprime il suo senso di colpa per non aver impedito a Hamas di orchestrare l'attacco più letale contro gli ebrei dalla Shoah dell'ottobre 7.

La lettera, secondo Kan, afferma: "Il 7 ottobre alle 06:29, non ho soddisfatto le aspettative che avevo per me stesso, i miei subordinati e i miei comandanti. Né ho soddisfatto le aspettative dei cittadini del paese che amo tanto".

In quella data, Sariel ha richiesto di adempiere alla sua responsabilità personale come comandante dell'unità, in relazione al conflitto in corso, al processo di riorganizzazione e al completamento delle indagini preliminari. Ha desiderato di passare le responsabilità di leadership alla successiva squadra, come determinato dai suoi superiori.

CNN non ha confermato l'autenticità della lettera.

A seguito dell'attacco, vari funzionari di difesa e sicurezza di alto livello hanno riconosciuto, in qualche misura, la loro colpa per le negligenze che hanno contribuito all'assalto di Hamas contro Israele, con il risultato di 1.200 morti e la cattura di altri 250 ostaggi.

Il 16 ottobre, il capo dell'agenzia israeliana di sicurezza interna, lo Shin Bet, responsabile della lotta al terrorismo, ha rilasciato una dichiarazione, affermando: "La responsabilità è mia".

"Despite our efforts, we weren't able to establish a strong enough warning to prevent the attack," Shin Bet head Ronan Bar mentioned.

Più tardi quello stesso mese, il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affrontato una forte opposizione pubblica dopo aver accusato i funzionari di sicurezza di non averlo avvertito dell'attacco imminente in un post sui social media ora cancellato.

Chiamato in causa se anche lui avesse mancato questo standard, Netanyahu ha aggiunto: "Mi assumo la responsabilità, così come tutti gli altri. Dobbiamo indagare su come sia successo e identificare il fallimento dell'intelligence".

Durante un'intervista di maggio con Dr. Phil McGraw nel programma "Dr. Phil Primetime", Netanyahu ha riconosciuto i fallimenti politici e militari. "Il compito principale del governo è proteggere il suo popolo. Purtroppo, non sono stati protetti. Dobbiamo ammetterlo", ha detto Netanyahu a Dr. Phil.

