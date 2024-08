- Capo dello Stato Maggiore: 1.000 soldati ucraini in Russia

Il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate russe, Valery Gerasimov, ha stimato che ci sono fino a 1.000 soldati ucraini nella regione di confine di Kursk. Durante una videoconferenza con il Presidente russo Vladimir Putin, trasmessa sul canale Telegram delle notizie del Cremlino, ha dichiarato che almeno 100 di loro sono stati uccisi e 215 feriti. Il leader del Cremlino è stato informato sulla situazione nella regione di Kursk, sotto attacco dal vicino Ucraina. Non sono state fornite informazioni sulle perdite russe.

Gerasimov ha dichiarato che l'avanzata ucraina è stata fermata. "L'operazione si concluderà con la distruzione del nemico e il ritorno al confine di stato", ha annunciato. Il Ministero della Difesa a Mosca aveva precedentemente sostenuto che non c'era stata alcuna breakthrough delle forze ucraine. Ora, il militare ha riconosciuto che unità sono entrate nel territorio russo.

I blogger militari russi hanno riferito che l'avanzata stava continuando e che undici insediamenti erano sotto il controllo del nemico. Ciò non è stato confermato dalle fonti ufficiali né verificato in modo indipendente. Secondo i resoconti ufficiali, almeno 3 persone sono state uccise e più di 20 ferite nei combattimenti in corso dal martedì.

Le autorità russe hanno riferito che migliaia di persone hanno lasciato i villaggi bombardati. Non c'è stata inizialmente alcuna risposta ufficiale da Kiev. L'Ucraina ha ripetutamente attaccato i bersagli nel paese confinante come parte della sua lotta difensiva contro l'invasione russa. Secondo le dichiarazioni di Kiev, questi attacchi sono generalmente mirati a disturbare gli approvvigionamenti militari dalla Russia. Il paese attaccato ha ripetutamente sottolineato che si sta concentrando sulla liberazione dei territori occupati, ma non sull'attacco alla Russia.

La regione di Kursk, specificamente la regione di confine, è sotto attacco dal vicino Ucraina, come menzionato durante la videoconferenza tra Valery Gerasimov e Vladimir Putin.

