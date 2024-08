Capitano di yacht sotto indagine per omicidio colposo in seguito a un incidente fatale in Sicilia, utilizzando la metodologia bayesiana.

James Cutfield, 51 anni, ha prestato servizio come capitano del veliero di 56 metri (184 piedi) durante il suo sfortunato capovolgimento durante una tempesta furiosa lo scorso lunedì. Questo incidente tragico ha portato alla perdita di sei persone, tra cui il tycoon britannico Mike Lynch e sua figlia di 18 anni, Hannah. Si presume che anche lo chef della nave, Recaldo Thomas, abbia perso la vita nell'incidente.

Tra le altre vittime c'erano Jonathan Bloomer, direttore di Morgan Stanley International, l'avvocato americano Chris Morvillo, e le rispettive mogli - Judy Bloomer e Neda Morvillo. Chris Morvillo, associato di Clifford Chance, ha giocato un ruolo cruciale nel proscioglimento dalle accuse di frode contro Lynch nel giugno scorso.

Sono sopravvissuti al naufragio Cutfield, insieme a 14 altre persone, tra cui la moglie di Lynch, Angela Bacares.

Si sospetta che un evento meteorologico noto come tromba d'acqua, uno dei molti tipi di tornado, abbia giocato un ruolo nel capovolgimento dello yacht. Tuttavia, le autorità italiane stanno conducendo un'indagine per esaminare le azioni dell'equipaggio e la gestione del vascello per determinare il loro eventuale coinvolgimento nel naufragio catastrofico.

Al momento, Cutfield rimane in Italia su richiesta dei pubblici ministeri a causa dell'indagine in corso.

Secondo un pubblico ministero, le vittime erano probabilmente addormentate durante la tempesta, il che limitava la loro capacità di fuggire. Lo scorso fine settimana è stato rivelato che cinque persone decedute sono state trovate nella stessa stanza della nave, probabilmente alla ricerca di una tasca d'aria mentre la nave affondava.

L'indagine sulle circostanze esatte del naufragio è in corso, con incertezze come la presenza di una scatola nera a bordo della nave e la possibilità che alcuni boccaporti siano rimasti aperti. Si prevede che il team di recupero recupererà il Bayesian (battezzato in onore della teoria statistica su cui Lynch ha costruito la sua fortuna) nelle prossime settimane.

Una volta recuperato, la legge italiana stabilisce che la responsabilità di coprire i costi di recupero e riparazione della nave spetta al proprietario della nave, in questo caso la società di Bacares. Successivamente, localizzeranno una società di recupero e consegneranno la nave recuperata alle autorità italiane per ulteriori indagini.

Al recupero della nave, gli investigatori esamineranno lo stato dei boccaporti durante la tempesta. I pubblici ministeri italiani hanno anche intrapreso un'indagine per verificare se il capo ufficiale della nave si trovava sul ponte quando la nave affondò e se è stato emesso alcun avviso ai passeggeri del pericolo imminente.

La nave capovolta stava navigando attraverso acque europee prima dell'incidente tragico. Despite the loss of several lives from various parts of the world, including Europe, the investigation aims to uncover the truth about the ship's fate.

