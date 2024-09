Capire le implicazioni della recente riduzione dei tassi di interesse per lei.

A seguito della riduzione del tasso di deposito dell'ECB di 0,25, portandolo al 3,50%, la situazione per i risparmiatori è peggiorata. Tuttavia, il costo dei prestiti è previsto diminuire leggermente, ma rimane incerto se questa riduzione si vedrà nel finanziamento ipotecario.

In risposta ai tassi di inflazione in continua discesa all'interno della regione euro, l'ECB ha ridotto il tasso di interesse principale, a cui le imprese possono accedere per prestiti all'interno dell'area euro, di 0,60 punti percentuali. Questo ora si attesta al 3,65%. Se le istituzioni finanziarie depositano fondi presso l'ECB, riceveranno un interesse inferiore di un quarto di punto, pari al 3,50%.

I portali di indagine hanno esaminato come questa riduzione dei tassi di interesse influisce sui consumatori in vari settori, tra cui prestiti ipotecari, depositi, conti correnti e prestiti rateali.

Depositi a termine

Le decisioni dell'ECB nel luglio 2022, settembre 2022, ottobre 2022, dicembre 2022, febbraio 2023, marzo 2023, maggio 2023 e luglio 2023 hanno portato a un aumento dei tassi di interesse per i depositi a termine. Questa tendenza si è fermata. Anche se i tassi di interesse principali erano precedentemente al 4,25 o 3,75, i tassi di interesse per i depositi a termine erano già diminuiti prima della decisione dell'ECB. A novembre, i depositi a termine con una durata di due anni rendevano una media del 3,39%, ma ora sono al 2,68%, secondo un'analisi del portale di confronto Verivox. In media, i tassi di interesse delle offerte disponibili in tutto il paese sono diminuiti di 0,71 punti percentuali. Tuttavia, il tasso di inflazione di agosto è sceso al 1,9%, il suo livello più basso dal marzo 2021. Di conseguenza, il tasso di interesse reale di un deposito a termine medio di due anni ha raggiunto un valore storico del 0,78%.

Attualmente, è possibile guadagnare il 3,084% (Fordbank) per un deposito a termine di un anno con assicurazione tedesca sui depositi. Haitong Bank offre il 3,534% tramite WeltSparen con una garanzia statale sui depositi fino a 100.000 euro dal fondo portoghese di assicurazione sui depositi. Il tasso di interesse medio per i depositi a termine è attualmente del 2,67% per un anno, secondo la consulenza finanziaria FMH.

Anche per i termini di tre anni, Haitong Bank del Portogallo offre il 3,534%. Senza un intermediario, la banca diretta Stellantis Direct Bank offre il 3,100% per tre anni. L'assicurazione tedesca sui depositi è disponibile per questo periodo da Ford Bank al 3,084%. Se si desidera investire i propri soldi per dieci anni, è possibile guadagnare il 3,15% di interessi dalla Varengold Bank in Germania.

Coloro che vogliono approfittare dei tassi di interesse relativamente elevati dovrebbero farlo rapidamente, secondo la consulenza finanziaria FMH, poiché le condizioni per i depositi a termine sono destinate a peggiorare ulteriormente - data ogni prevista riduzione del tasso di interesse chiave. Nell'attuale contesto, i risparmiatori hanno l'opzione di utilizzare la strategia della scala. Ciò implica non tenere tutti i risparmi su un unico deposito a termine, ma dividerli in diverse scadenze su più conti. Ciò fornisce ai risparmiatori flessibilità e non li vincola a investimenti a lungo termine, ad esempio.

Tassi di interesse più alti

Attualmente, secondo FMH, il tasso di interesse più alto è offerto dalla tedesca XTB al 4,215% (limitato a tre mesi). La banca svedese TF Bank offre il 3,762% fisso per tre mesi.

Prestiti rateali

Mentre i tassi di interesse rimangono elevati per i risparmiatori, i prestiti ai consumatori rimangono costosi. Finché i tassi di interesse per i depositi a termine rimangono elevati, i prestiti ai consumatori non diventeranno significativamente più economici. Questo è un peccato per i consumatori, poiché le banche utilizzano depositi a termine e di risparmio per finanziare i prestiti ai consumatori. Nel gennaio 2022, il tasso di interesse per un prestito di 60 mesi era di circa il 3,70%, ma alla fine del 2022 era salito al 5,95%. Attualmente, secondo FMH, il tasso di interesse medio per questo periodo è del 7,28%.

Tuttavia, è importante confrontare le offerte. L'intervallo attuale varia tra il 5,10 e il 12,67%.

Tassi ipotecari

I tassi ipotecari sono circa quadruplicati dall'inizio del 2022. Secondo FMH, il tasso di interesse medio per un prestito di 10 anni è attualmente del 3,38%, con un range dal 3,02 al 4,20% all'anno, a seconda del fornitore.

La decisione dell'ECB ha un impatto indiretto sui tassi ipotecari. Il principale determinante è il rendimento sui titoli di stato tedeschi a 10 anni, in quanto influisce

Se state valutando un periodo di tasso fisso più lungo o più corto, valutate le vostre previsioni sulle future fluttuazioni dei tassi. Se ritenete che i tassi cadranno significativamente nei prossimi cinque anni, un termine più breve potrebbe essere preferibile. Al contrario, se prevedete tassi in aumento, un tasso fisso a 20 anni potrebbe offrire una sicurezza sensata, sebbene a un prezzo maggiore. La tranquillità che offre ha un costo, ma garantisce stabilità nelle vostre obbligazioni finanziarie a lungo termine.

Valutazione dei Tassi di Interessi sui Mutui

Tassi di Interessi sui Conti Correnti in Soverano

Coloro che hanno problemi di flusso di cassa potrebbero occasionalmente attingere ai loro limiti di scoperto per coprire le loro spese. Tuttavia, questo non è generalmente consigliabile, soprattutto durante periodi di tassi di interesse elevati. Anche con riduzioni dei tassi di interesse, i tassi di interesse sui conti correnti generalmente rimangono elevati, poiché le banche spesso stabiliscono i loro tassi in base al tasso di interesse principale della Banca Centrale Europea. Attualmente, il tasso medio di scoperto è del 12,02%, secondo FMH, con un'ulteriore interessi del 13,35% per il superamento del limite di scoperto. È importante notare che il scoperto legato al vostro conto corrente è generalmente il prestito più costoso offerto da una banca. Pertanto, dovrebbe essere utilizzato con parsimonia e per un breve periodo di tempo.

Data la recente diminuzione del tasso di deposito della BCE, gli investitori potrebbero considerare di spostare i loro fondi dai conti di risparmio tradizionali alle opportunità di investimento, poiché il rendimento dell'investimento potrebbe potenzialmente essere più elevato.

La riduzione del tasso di deposito potrebbe anche spingere le banche a ridurre i loro tassi di interesse sui mutui, offrendo sollievo ai proprietari di case con pagamenti ipotecari esistenti o in arrivo.

