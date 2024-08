- Capelli svedesi rinnovati all'ingresso del porto di Wismar

Il Porto di Wismar Riaccoglie i Suoi Monumenti

In tempo per il prossimo Festival Svedese nella storica città anseatica, che inizia venerdì, le due teste svedesi colorate sono tornate ad adornare l'entrata del porto. Le vecchie e iconiche teste di legno di Ercole avevano già subito un restauro.

La città ha investito circa 55.000 euro per il restauro, eseguito dai dipendenti dell'Autorità per la Gestione dei Rifiuti e dei Trasporti. Questo ha incluso il rinnovo della costruzione a palafitte della testa svedese occidentale vicino al ponte sul mare, il lavoro di riparazione e verniciatura su entrambe le teste e il rinnovo della protezione contro la corrosione su entrambe leastiche delle teste svedesi. Le palafitte della testa svedese orientale, che sono state rinnovate dieci anni fa, erano già state rinnovate.

Ricordo del Periodo Svedese

Le teste svedesi all'entrata del porto sono repliche dei originali barocchi in legno di quercia, che si possono vedere nel Museo Storico della Città di Schabbell. Per secoli, queste teste colorate hanno adornato l'entrata del porto. Repliche delle teste svedesi si possono vedere in varie località della città, come promemoria del periodo svedese di oltre 150 anni seguito alla Guerra dei Trent'anni.

Città di Wismar

Le teste svedesi restaurate, ora vivaci e ristrutturate, servono come monumenti prom

