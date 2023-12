Caos, scandali e rabbia: Barcellona affronta elezioni presidenziali fondamentali

Le prossime elezioni - che si terranno domenica, pochi giorni dopo l'arresto di quattro dirigenti - sono probabilmente le più importanti nella storia del club e arrivano in un momento di crisi che sembra aggravarsi di giorno in giorno.

I debiti storici, che secondo il quotidiano spagnolo El Mundo superano il miliardo di dollari, hanno costretto il Barcellona a vendere alcune delle figure più importanti della sua rosa durante la finestra di trasferimento estiva.

La ricostruzione della squadra decimata, che ha dimostrato ancora una volta nella recente sconfitta per 4-1 contro il Paris Saint-Germain di essere ben al di sotto degli standard dei suoi rivali europei, è uno dei tanti problemi che il presidente entrante dovrà affrontare.

In cima alla lista, tuttavia, c'è il futuro del talismano del club Lionel Messi. L'argentino ha reso pubblico il suo desiderio di lasciare il Barcellona la scorsa estate e sembra sempre più improbabile che firmi un nuovo contratto, il che significa che il più grande giocatore della storia del club può andarsene gratuitamente alla fine della stagione in corso.

"Molti, molti, molti milioni di debiti per il Barcellona, la peggiore situazione finanziaria della storia", ha dichiarato alla CNN il giornalista di Catalunya Radio Ernest Macià.

"Sul campo possiamo discuterne, ma sembra evidente che quando arriva la Champions League, il Barcellona commette di nuovo un suicidio pubblico davanti a milioni di persone, incassando così tanti gol e rendendo così difficile anche a giocatori come Messi che amano il club e probabilmente vorrebbero rimanere al Barcellona in circostanze diverse".

"A questo punto non è facile vedere Messi qui l'anno prossimo, anche se ci sono molte, molte variabili diverse che intervengono in questa equazione. Quindi vedremo cosa succederà alla fine perché le elezioni si terranno questo fine settimana e questa è un'altra variabile in questa equazione, chi diventerà presidente".

LEGGI: "Più che un club?" Come il Barcellona ha "perso la sua anima".

A febbraio, il Barcellona aveva rilasciato una dichiarazione in cui negava "categoricamente" la responsabilità della pubblicazione del contratto da 672 milioni di dollari di Messi su El Mundo.

Il contratto avrebbe reso Messi l'atleta più pagato nella storia dello sport e il club ha dichiarato che avrebbe intrapreso un'azione legale contro il giornale "per qualsiasi danno che possa essere causato come risultato di questa pubblicazione".

La fuga di notizie non ha fatto altro che aumentare le tensioni tra Messi e le gerarchie del Barcellona, già arrivate al punto di rottura dopo che l'argentino aveva lanciato una velata frecciatina al consiglio di amministrazione in occasione dell'emozionante addio all'ex compagno di squadra Luis Suarez.

I problemi finanziari del Barcellona sono stati aggravati dal fatto che il club ha rinunciato a promuovere in prima squadra i giocatori della sua famosa accademia La Masia - che ha fatto crescere giocatori del calibro di Messi, Pep Guardiola, Andres Iniesta e Xavi - scegliendo invece di spendere ingenti costi di trasferimento e salari per stelle già affermate.

Secondo quanto riferito, il Barcellona ha speso più di un miliardo di dollari in trasferimenti dalla stagione 2013/14 e molti ritengono che questo cambiamento di filosofia abbia eroso il mantra del club "Più che un club", che è ancora dipinto sui sedili dello storico stadio Camp Nou.

Elezioni storiche

Anche con Messi, il futuro del Barcellona sembra incerto; senza di lui, però, le cose iniziano a sembrare terribili.

È proprio su questa premessa che uno dei candidati alle presidenziali appende il suo cappello. Joan Laporta, uno dei tre uomini in lizza, è l'attuale favorito per vincere le elezioni ed è stato presidente dal 2003 al 2010, presiedendo una delle epoche di maggior successo nella storia del club.

Durante il suo precedente regno, il Barcellona ha vinto 13 trofei importanti, tra cui quattro titoli della Liga e due Champions League, e spera che la nostalgia e la buona volontà accumulata siano fondamentali per assicurarsi un altro mandato.

"Joan Laporta è, diciamo, più vicino a Leo Messi e ai giocatori perché hanno vissuto insieme i momenti più belli della loro storia e della loro vita", dice Macià.

"Secondo i sondaggi ora Joan Laporta è primo. Ci sono stati dibattiti e tutto può succedere perché molte persone hanno votato per posta e resta da vedere quale influenza avranno questi voti, per la prima volta nella storia".

Gli altri candidati sono Victor Font e Toni Freixa, che potrebbero "dividere i voti", dice Macia, cosa che alla fine avvantaggerebbe Laporta.

Font ha ricevuto l'appoggio dell'ex capitano del Barcellona Carles Puyol e ha impostato parte della sua campagna presidenziale sull'idea del ritorno della leggenda del club Xavi come nuovo allenatore.

Freixa, al contrario, ha dato il suo appoggio all'attuale allenatore Ronald Koeman affinché continui l'incarico affidatogli solo l'estate scorsa, ma ha anche delineato un piano a lungo termine che vedrebbe Xavi inizialmente alla guida della squadra B del Barcellona.

L'elezione sarà decisa dai voti di oltre 111.000 soci del club - o "socis" in catalano - la maggior parte dei quali sono tifosi del Barcellona. A causa della pandemia di coronavirus, 22.811 soci hanno chiesto di votare per posta, mentre i restanti 87.479 voteranno di persona in una delle sei stazioni situate nelle città di Barcellona, Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa e Andorra.

Macia ritiene che i risultati di domenica siano i più importanti nella storia del club. È certamente difficile pensare il contrario.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com