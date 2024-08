- Cantine di vino in difficoltà per la raccolta delle mele

Previsione Mista per il Raccolto di Mele di quest'Anno in Assia Pone sfide per le Cidrerie

La previsione mista per il raccolto di mele di quest'anno in Assia presenta sfide per le cidrerie. Si prevede un raccolto significativamente ridotto, secondo Ralf Walther, membro del consiglio dell'Associazione dei Produttori di Vino di Mele e Succo di Frutta dell'Assia. "È difficile raccogliere le mele necessarie per la produzione annuale", ha detto. Le mele potrebbero dover essere acquistate da altre regioni, il che significa che "dovremo scavare più a fondo nelle nostre tasche".

Nel frattempo, le operazioni si confrontano con i costi già in aumento per l'energia o le materie prime. Allo stesso tempo, i clienti spesso non sono disposti a spendere di più. "Vogliono l'oro, ma sono disposti a pagare solo per il piombo".

Il Gelo è il Problema Principale per il Raccolto

In Assia, il raccolto delle prime varietà di mele è già iniziato e di solito continua fino all'autunno. "La previsione è mista perché il raccolto sarà completamente diverso a seconda dell'azienda", ha detto l'agronoma Esther Wernien dell'Associazione degli Agricoltori dell'Assia. Il fattore cruciale è se un'azienda abbia subito gelate o meno. Alcune operazioni potrebbero avere un raccolto relativamente normale, mentre altre potrebbero subire una perdita totale a causa del gelo.

Il tardivo gelo a fine aprile, con temperature che sono scese fino a meno sette gradi Celsius, è stato il problema principale. "Ha distrutto alcuni frutteti", ha detto Wernien. La posizione degli alberi e la capacità di proteggerli dal gelo hanno giocato un ruolo significativo. Anche all'interno della stessa comunità, il raccolto può variare notevolmente, a seconda che gli alberi si trovino in valli con un microclima più fresco o in posizioni più elevate.

C'è stato un notevole danno nelle valli, con alcuni alberi che hanno a malapena mele. Inoltre, non è stato sempre possibile proteggere contro il gelo. Tali misure protettive comportano di solito l'irrigazione artificiale per creare uno strato di ghiaccio che protegge il frutto in sviluppo.

Il Vino di Mele Non Alcolico è di Tendenza

Nel frattempo, a Francoforte, il festival del Vino di Mele di dieci giorni sta per iniziare questo fine settimana, con circa 100.000 visitatori attesi. "Il vino di mele si sta sviluppando in una bevanda di tendenza da anni", ha detto Thomas Feda, CEO della Frankfurt Tourismus + Congress GmbH. Una cidrerie dell'Odenwald ha addirittura venduto vino di mele in lattine appositamente create al festival del metallo pesante di Wacken.

I cocktail sono particolarmente di successo, secondo Feda. Walther del Kelterer concorda: "C'è molta sperimentazione in corso". Ci sono già miscele con cola, ciliegia o ribes rosso. E: "Il vino di mele non alcolico è molto di tendenza". Molte persone trovano la tradizionale soda di mele troppo dolce, preferendo una soda di vino di mele non alcolico e acidula.

L'associazione delle cidrerie ha 34 membri che hanno prodotto circa 12 milioni di litri di succo di mela e 35 milioni di litri di vino di mele nel 2023, circa lo stesso dell'anno precedente. La carenza di manodopera specializzata colpisce anche queste attività, ha detto Walther, la cui cidrerie si trova a Bruchköbel (distretto di Main-Kinzig). È difficile trovare giovani talenti, in parte perché la professione non è molto conosciuta.

Secondo le statistiche del 2022 dell'Ufficio di Stato dell'Assia, la metà della superficie frutticola dell'Assia è piantata con alberi di mele. Questo anno il gelo, secondo l'

