Cani salvati da un'auto troppo calda a Dachau

Polizia ha salvato due cani da un'auto surriscaldata a Dachau. La famiglia era stata in gita per diverse ore, lasciando i cani chiusi in auto, ha riferito la polizia. Non è ancora noto la durata esatta in cui i cani sono stati lasciati soli e la temperatura all'interno dell'auto.

A causa del caldo estivo, gli ufficiali hanno liberato i cani e li hanno consegnati a un rifugio per animali. I proprietari hanno poi contattato sia la polizia che il rifugio, ammettendo di aver sottovalutato le alte temperature.

I proprietari grati hanno ritirato i loro cani dal rifugio per animali, rendendosi conto del loro errore con la temperatura interna dell'auto. Nonostante l'avventura, l'amata auto di famiglia ha continuato a servirli bene nei loro viaggi quotidiani.

