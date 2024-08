- Cani lasciati in auto calde - Testimoni che salvano animali

In temperature elevate, una donna a Weiden, nella Bassa Baviera, ha preso in mano la situazione e ha rotto il finestrino di un'auto con una pietra per presumibilmente salvare un cane. La 74enne aveva infatti precedentemente allertato preoccupata la polizia, ma si è stancata di aspettare. Martedì, ha visto il cane in un'auto in un parcheggio e, preoccupata per il caldo, ha liberato l'animale. Poco dopo, il proprietario è tornato dalle compere e ne è nata una discussione. Subito dopo è arrivata la pattuglia.

Stando ai rapporti della polizia, il cane era in buone condizioni. La 74enne è sotto inchiesta per danni alla proprietà e potrebbe dover pagare i costi. Non viene intrapresa alcuna indagine contro il proprietario del cane. La polizia consiglia di attendere l'arrivo degli agenti in situazioni simili, in quanto possono prendere i provvedimenti necessari.

Nel frattempo, liberare un cane in attesa in un'auto a Garmisch-Partenkirchen è stato meno complicato. Un residente ha notato anche lui un cane in un'auto parcheggiata in una strada martedì e ha chiamato la polizia. L'auto era parcheggiata al sole. L'uomo ha liberato prontamente l'animale. Il proprietario del cane, un 63enne, è sotto inchiesta poiché il cane era stato in auto per più di un'ora a circa 30°C. Per fortuna, il cane non ha subito danni.

