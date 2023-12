Canelo Alvarez, stordito dal russo Dmitry Bivol, subisce la seconda sconfitta in carriera

Bivol si è aggiudicato la vittoria con una decisione unanime ai punti, con tutti e tre i giudici che hanno assegnato il punteggio a suo favore, conservando il titolo WBA dei pesi massimi leggeri.

Il russo ha portato il suo record di imbattibilità a 20-0, mentre ha inflitto ad Alvarez solo la seconda sconfitta della sua carriera e la prima in nove anni, da quando perse contro Floyd Mayweather Jr.

Dopo l'incontro, Bivol si è detto orgoglioso di aver battuto un "grande campione".

"Sono contento di aver dimostrato che oggi sono il migliore nella mia divisione e che mi tengo questa cintura", ha detto Bivol dopo la vittoria. "È un grande campione, rispetto lui e tutto il suo team.

"Se non credi in te stesso cosa fai? Non si ottiene nulla. Io credo e il mio team ha creduto in me.

"Ho sentito la sua potenza. Si può vedere sul mio braccio, mi ha colpito il braccio ma non la testa. È meglio così".

Alvarez - classificato come il miglior pugile al mondo per libbra - è il campione del mondo dei pesi supermedi, ma è salito di peso per l'incontro con Bivol.

In passato ha già combattuto nella divisione dei pesi massimi leggeri, sconfiggendo Sergey Kovalev nel 2019.

L'anno scorso, Alvarez è diventato il primo campione indiscusso dei pesi supermedi con una vittoria per ko tecnico all'11° round contro l'allora imbattuto detentore del titolo IBF Caleb Plant.

Ha vinto titoli in quattro diverse divisioni di peso: pesi massimi leggeri, pesi supermedi, superpesi welter e pesi medi.

Ma nonostante il tifo appassionato del pubblico, prevalentemente messicano, il 31enne ha lottato contro Bivol, subendo i colpi e i lividi del clinico russo.

Alvarez ha terminato l'incontro con un rosso inusuale dopo la raffica di Bivol, ma è stato magnanimo nella sconfitta.

"Bisogna accettarlo, è la boxe", ha detto Alvarez in seguito. "È un grande campione. A volte nella boxe si vince e si perde e non voglio dare scuse. Oggi ho perso e lui ha vinto".

Dopo l'incontro, Alvarez si è detto desideroso di una rivincita. Quando gli è stato chiesto, ha risposto: "Certo che sì. Non deve finire così".

Bivol, che detiene il titolo dei pesi massimi leggeri dal 2016, si è detto anch'egli desideroso di una rivincita.

"Sono pronto per una rivincita, voglio solo essere trattato come il campione ora".

Fonte: edition.cnn.com