Canelo Álvarez dichiara la sua completa prontezza ad affrontare l'invinto Edgar Berlanga, che mira a "sorprendere il globo".

Il duo si scontrerà al T-Mobile Arena di Las Vegas, la città del peccato. L'evento principale su Prime Video PPV è previsto per le 8 p.m. ET, con il combattimento che verrà trasmesso anche su DAZN PPV.

Questo incontro ha un significato particolare per Alvarez, in quanto si svolge nel weekend del Mexican Independence Day.

"I sono molto grato per il sostegno (dei fan messicani)", ha detto Alvarez a CNN Gonzalo Alvarado in un'intervista. "Mi sento fortunato a rappresentare il mio paese, a rappresentarli, e spero che si godano il combattimento di sabato".

Alvarez è il favorito chiaro per il combattimento di sabato, con un impressionante record di 61-2-2. Le sue due sconfitte in carriera sono arrivate contro il leggendario Floyd Mayweather Jr. più di un decennio fa e contro il russo Dmitry Bivol in una sorpresa sconfitta lo scorso anno dopo il passaggio alla divisione dei pesi mediomassimi.

Alvarez ha conquistato il titolo di primo campione indiscusso della supermedia nel 2021 dopo aver sconfitto Caleb Plant con un TKO all'11º round. Ha mantenuto questo titolo fino a luglio 2024, quando è stato privato del suo titolo IBF per aver rifiutato di partecipare a un combattimento obbligatorio contro William Scull.

Alvarez si scontrerà ora con il formidabile Berlanga.

"È un fighter abile", ha commentato Alvarez sul suo avversario. "È giovane, è forte. Ma ho una ricchezza di esperienza, una ricchezza di talento".

Alvarez si è descritto come "al 100% preparato" per il combattimento e ha espresso il desiderio di mettere al tappeto Berlanga, tre anni dopo il suo ultimo KO contro Plant.

"Farò del mio meglio per vincere in quel modo", ha detto.

Berlanga, il 27enne nato a Brooklyn con radici portoricane, entra nel suo primo combattimento per il titolo come sfavorito, definendo l'incontro "il più grande combattimento della mia vita" e sottolineando l'importanza di "pensare in modo più intelligente, non più duro".

"Questo combattimento è tutto sulla strategia e sull'intelligenza", ha detto a CNN. "Non è una questione fisica. Abbiamo preparato mentalmente in modo meticoloso per questo combattimento, ed è ciò che conta di più".

Berlanga ha un record professionale imbattuto di 22-0, con 17 di quelle vittorie arrivate per KO. Ha riconosciuto la sfida che lo attende ma è rimasto fiducioso prima del combattimento di sabato.

"Non puoi caricare lì contro un tipo come lui e aspettarti di metterlo al tappeto con colpi selvaggi", ha spiegato. "Devi farlo avvicinare gradualmente, farlo immergere sempre di più nelle acque".

"Ci saranno tre fasi nel combattimento", ha continuato. "Nei primi quattro round, lui mi testerà. Il secondo segmento del combattimento sarà dove l'azione comincerà veramente, e ci scambieremo colpi. Il terzo segmento del combattimento sarà quando prenderò il controllo".

Berlanga ha la reputazione di essere un fighter pesante e potrebbe potenzialmente creare problemi per Alvarez con la sua potenza. Nonostante la sua resistenza come counter-puncher e la sua incredibile capacità di evitare i knockdown nei suoi 65 combattimenti, non ha scoraggiato Berlanga dal cercare di fare storia in questo prossimo combattimento.

"Voglio metterlo al tappeto al sesto round", ha detto. "Il boxing. Sono più un puncher di lui. Mi piacciono i KO, quindi sapete cosa aspettarvi da me".

"Voglio metterlo al tappeto, voglio sorprendere il mondo, voglio metterlo a terra. Voglio mostrare al mondo che con me, tutto è possibile".

Leggi anche: