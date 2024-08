Cane robot per spiare le posizioni russe

Il fronte è infestato di mine e i reclutamenti stanno diventando sempre più difficili: i cani robot potrebbero offrire sollievo e salvare le vite dei soldati. Una società britannica ora offre il modello a quattro zampe "Bad One", che sembra versatile.

I cani robot sono destinati a supportare e alleggerire i soldati ucraini nella guerra contro la Russia sul fronte. In una località segreta in Ucraina, un esperto di una società britannica di soluzioni militari, che ha richiesto l'anonimato e si è presentato come "Yuri", ha dimostrato il modello robotico "BAD One": il quadrupede corre, salta e si siede tramite comando a distanza.

I soldati inviati in missioni di ricognizione sono "solitamente molto addestrati, molto esperti" e sono "costantemente esposti a rischi", ha detto Yuri. Il robot potrebbe sostituire questi soldati e così salvare vite. La batteria del robot ha un'autonomia di due o tre ore, secondo Yuri.

Date le difficoltà dell'esercito ucraino nel reclutare nuovi soldati dopo quasi due anni e mezzo di guerra, i cani robot potrebbero potenzialmente svolgere compiti importanti sul fronte e alleggerire le truppe. "BAD One" potrebbe essere utilizzato per rilevare mine e perlustrare le posizioni russe o trasportare fino a sette chilogrammi di munizioni o forniture mediche al fronte.

Non ha potuto dire quanti dei robot sono attualmente in uso in Ucraina o dove - ma era convinto che i cani facciano la differenza per le missioni così come per la sicurezza dei soldiers. "Per qualche migliaio di dollari, un cane può svolgere un compito che altrimenti richiederebbe molta tecnologia, sistemi di comunicazione e almeno tre o cinque soldati", ha aggiunto.

Poiché si muove su quattro zampe, il cane robot è difficile da rilevare per il nemico. Se mai finisse in mani russe, tutti i dati possono essere cancellati con un interruttore di emergenza, ha detto Yuri.

