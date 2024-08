- Candidato della BSW della Turingia: il firewall ha rafforzato l'AfD

La candidata principale dell'Alleanza per il Progresso (BSW) per la Turingia, Katja Wolf, si fa portavoce di un approccio più pragmatico nel gestire l'AfD, ad esempio durante i voti. "Il firewall ha reso l'AfD ancora più forte", ha dichiarato l'ex sindaco di Eisenach in un'intervista al "Mondo". La Turingia eleggerà un nuovo parlamento regionale il 1 settembre.

Wolf ha fatto un esempio: "Quando l'AfD ha presentato proposte ragionevoli, gli altri partiti erano spaesati. Allora le rifiutavano e a volte introducevano una simile in seguito". Le persone dell'Est hanno un "senso fine per queste false sovrastrutture ideologiche".

Se ci sono motivi chiari per respingere una proposta, va respinta. "O si deve stare sopra e dire: è ragionevole, siamo d'accordo. Serve più pragmatismo e meno ideologia".

Tuttavia, Wolf ha escluso una cooperazione con l'AfD. L'AfD della Turingia, guidata dal suo presidente Björn Höcke, è classificata come chiaramente di estrema destra dall'Ufficio per la Protezione della Costituzione dello stato e viene monitorata.

Wolf: "Ramelow è un pragmatico"

Wolf ha confermato di poter immaginare una cooperazione con il presidente del governo della Turingia Bodo Ramelow dopo le elezioni statali. Ramelow è un pragmatico, lo apprezza. Può immaginare coalizioni con tutti i partiti democratici.

Secondo un recente sondaggio del Forschungsgruppe Wahlen in collaborazione con il ZDF-Politbarometer, l'AfD è in testa nello Stato libero con il 30%. La CDU è seconda con il 21%, e il BSW è al 19%. La Sinistra è al 15%. Poiché nessuno dei partiti vuole cooperare con l'AfD per entrare nel parlamento regionale, il partito arrivato secondo potrebbe rivendicare la posizione di presidente del governo.

