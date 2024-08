- Cancellazioni di voli a causa di scioperi a Discover Airways

Experience, una filiale di Lufthansa, ha affrontato cancellazioni di voli durante il secondo giorno di scioperi. La causa sono state le azioni dei sindacati UFO e Cockpit (VC), che coinvolgono sia il personale di cabina che quello di cockpit e che proseguiranno fino a venerdì. All'aeroporto di Francoforte, otto dei 26 voli previsti per mercoledì sono stati cancellati, mentre a Monaco uno dei voli per Ibiza è stato interessato, secondo Experience.

In vista di una situazione simile per il terzo giorno di scioperi giovedì, la compagnia ha cancellato un volo di lungo raggio per Philadelphia e un volo di andata e ritorno per la località turca di Bodrum. Sono probabili ulteriori cancellazioni da Francoforte, ma due voli di corto raggio saranno gestiti da compagnie partner.

La compagnia sta facendo del suo meglio per far arrivare i passeggeri interessati a destinazione, come confermato da un portavoce. Tre voli di corto raggio di mercoledì sono stati gestiti da compagnie partner, senza alcuna variazione per gli ospiti. Tuttavia, lo sciopero prolungato rimane un ostacolo per Experience. Sono previsti circa 270 voli durante il periodo di sciopero negli aeroporti di Francoforte e Monaco.

Controversia intorno allo sciopero

I sindacati settoriali affiliati al gruppo Lufthansa stanno sfruttando lo sciopero di quattro giorni per ottenere i loro accordi collettivi di lavoro individuali, poiché la direzione ha raggiunto un accordo con il sindacato rivale Verdi. UFO e VC sostengono che Verdi rappresenta solo una minoranza di piloti e assistenti di volo all'interno dell'azienda. Experience Airline, fondata nel 2021, opera 27 aeromobili che servono località turistiche in Europa e oltre, con circa 1.900 dipendenti a bordo.

Jens Ritter, CEO del marchio principale di Lufthansa, ha criticato l'azione dello sciopero. "I nostri clienti sono inutilmente colpiti", ha dichiarato martedì sera, facendo riferimento all'accordo collettivo di lavoro raggiunto con Verdi, che offre opportunità vantaggiose per il personale. Verdi è il sindacato principale all'interno del gruppo Lufthansa e di numerosi altri vettori aerei. Ritter ha aggiunto: "Questi scioperi sono inutili e colpiscono negativamente Experience Airline".

A causa della controversia in corso, Experience Airline si aspetta ulteriori disagi durante il giorno di sciopero di giovedì, che potrebbero portare a ulteriori cancellazioni di voli. I sindacati UFO e Cockpit (VC) continuano ad affermare che i loro accordi collettivi di lavoro non sono stati adeguatamente affrontati, nonostante Verdi abbia raggiunto un accordo con la direzione.

