Cancellazioni di concerti a Vienna: minaccia "molto grave"

Per circa 200.000 fan di Taylor Swift, è una delusione amara, ma secondo la polizia, la decisione giusta: il promoter annulla tutti e tre i concerti previsti a Vienna a causa di preoccupazioni per un attacco terroristico all'ultimo minuto. Gli investigatori hanno trovato sostanze chimiche nella casa di un 19enne islamista.

La polizia austriaca sta investigando a pieno ritmo dopo l'arresto di due sospetti terroristi e l'annullamento di tutti i concerti di Taylor Swift a Vienna. Un 19enne radicalizzato aveva pianificato attacchi e aveva preso di mira i concerti della pop star nella capitale, secondo le autorità di sicurezza. Come precauzione, i tre eventi di massa previsti per questa settimana sono stati annullati entro 24 ore dalla prima prevista di Swift il giovedì. Secondo il governo austriaco, il livello di minaccia era "molto serio".

Mentre il 19enne e un'altra persona sono stati arrestati, la polizia non ha rivelato l'età o il legame con il teenager per ragioni tattiche. Tuttavia, i possibili complici erano una preoccupazione per gli organizzatori. Diversi media hanno riferito, citando fonti di sicurezza, che erano cercati ulteriori sospetti. La polizia non lo ha confermato. Altrimenti, poco è stato inizialmente rivelato sull'indagine.

Tutti i concerti di Swift nel suo tour erano sold out, compresi quelli a Vienna. Ogni sera erano attesi 65.000 persone allo stadio Ernst Happel, e la polizia stimava che ci sarebbero stati altri 15.000-20.000 fan di Swift nelle vicinanze dello stadio.

Cancelliere Nehammer: "Una tragedia evitata"

"L'annullamento dei concerti di Taylor Swift dai promoter è una grande delusione per tutti i fan in Austria", ha scritto il cancelliere Karl Nehammer su X. "La situazione intorno all'apparente attacco terroristico pianificato a Vienna era molto seria. Grazie alla stretta collaborazione della nostra polizia e della nuova DSN (Direzione per la sicurezza e l'intelligence dello stato) con i servizi esteri, la minaccia è stata riconosciuta, combattuta e una tragedia evitata".

Gli investigatori hanno perquisito le proprietà a Ternitz, circa 75 chilometri a sud-ovest di Vienna, per tutta la giornata di mercoledì. Il 19enne è stato arrestato anche lì. In serata, gli specialisti erano ancora sul posto. La polizia non ha rivelato se sono stati sequestrati supporti dati come computer o telefoni cellulari. Il secondo arresto è avvenuto a Vienna.

Il 19enne austriaco era attivo su piattaforme rilevanti su internet. Si era radicalizzato attraverso forum online, ha riferito la polizia. E aveva giurato fedeltà all'organizzazione terroristica Islamic State solo lo scorso luglio.

Il fatto che i piani di attacco potessero essere piuttosto avanzati è suggerito dal ritrovamento di sostanze chimiche nelle stanze. Gli investigatori lavoravano lì con tute protettive. Cosa esattamente il teenager avesse pianificato rimane ancora oscuro.

Nessun concerto di sostituzione pianificato

"Data la conferma da parte delle autorità governative di un attacco terroristico pianificato allo stadio Ernst Happel, non abbiamo altra scelta che annullare i tre concerti previsti per la sicurezza di tutti", ha annunciato Barracuda Music. Non è prevista alcuna sostituzione. Taylor Swift è in programma per ulteriori concerti a Londra. "Tutti i biglietti saranno automaticamente rimborsati entro i prossimi 10 giorni lavorativi", ha annunciato Barracuda Music.

La gestione di Swift ha inizialmente fatto riferimento solo alla dichiarazione del promoter e non ha commentato oltre. Si presume che la 34enne fosse in Austria, ma non è stato confermato.

I fan noti come "Swifties" hanno reagito profondamente delusi, ma hanno anche mostrato comprensione per l'annullamento. "Non ci credo", ha scritto qualcuno sotto il post di Instagram di Barracuda Music che annunciava l'annullamento. "Il mio cuore è spezzato", ha scritto un altro. Molti fan del musicista consideravano comunque l'annullamento la decisione giusta data l'apparente minaccia terroristica molto reale.

Dopo gli arresti, la polizia è stata interrogata se pensava che l'annullamento dei concerti fosse appropriato. Il presidente della polizia di Vienna, Gerhard Pürstl, ha evitato la domanda, dicendo che fare tali raccomandazioni non era il loro ruolo. Tuttavia, ha reso chiaro che, sebbene gli arresti avessero minimizzato la minaccia immediata, una "minaccia generale" rimaneva ancora.

L'Unione Europea esprime solidarietà all'Austria nelle conseguenze della minaccia terroristica e dell'annullamento dei concerti di Taylor Swift, offrendo qualsiasi assistenza necessaria nelle indagini. Data la gravità della situazione, il coordinatore dell'Unione Europea per la lotta al terrorismo ha emesso una dichiarazione sottolineando l'importanza della condivisione delle informazioni e della collaborazione tra gli stati membri nel contrastare il terrorismo.

